Donatella Milani, tragico lutto: il dramma che le ha stravolto la vita

Donatella Milani, tragico lutto per la nota cantante: il dramma che le ha stravolto la vita.

Nota cantante, Donatella Milani ha subito negli anni un tragico lutto che ha cambiato la sua vita. La donna ha avuto il suo debutto nel 1983, quando è salita sul palco del Festival di Sanremo, portando il brano diventato celebre ‘Volevo dirti’, di cui ne è anche l’autrice. La canzone si classifica al secondo posto nella categoria Nuove proposte. Non tutti sanno che Donatella ha cominciato come autrice di canzoni e ha scritto insieme a Paolo Barabani e Pupo il famoso brano ‘Su di noi’, diventato una delle canzoni più famose di allora e ancora oggi riscontra un successo incredibile. Purtroppo per la cantante c’è stato un momento di oblio, infatti, a causa di un problema alle corde vocali, ha dovuto abbandonare per un indeterminato periodo di tempo la musica. Una seconda possibilità le viene offerta nella nota trasmissione di Rai 1 ‘Ora o mai più, un programma ideato proprio per dare una nuova chance ad artisti che hanno avuto un enorme successo e che sono poi finiti nel dimenticatoio. Purtroppo, dopo la prima puntata, la cantante abbandonò la trasmissione a causa di un tragico lutto che colpì la sua vita, stravolgendola completamente.

Donatella Milani, il tragico lutto che le ha cambiato la vita

Donatella Milani è una cantante molto apprezzata, e anche autrice di importanti brani, ricordiamo il famoso testo ‘Su di noi’, scritto proprio da lei insieme a Paolo Barabani e Pupo, e portato al successo da quest’ultimo. La cantante ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, la prima volta si posiziona seconda nella categoria Nuove Proposte. Per un periodo la Milani dovette abbandonare la musica, a causa di un difficile problema alle corde vocali, quando è arrivato il suo momento di ritornare sul palco, infatti ha partecipato alla nota trasmissione di Rai 1 ‘Ora o mai più‘, purtroppo è stata toccata da un tragico lutto. Donatella dopo la prima puntata, ha dovuto abbandonare per assistere sua madre che era allora molto malata e quasi morente. Poco dopo la mamma Lina si è spenta, per una grave malattia.

La cantante lasciò anche un messaggio davvero emozionante su facebook: “Senza te cara mamma non sarei mai stata quella che sono oggi. Un giorno ci rincontreremo in un grande abbraccio”. Un pensiero che commosse tutti i suoi fan. Un lutto che ha stravolto completamente la vita della donna, un dolore difficile da sopportare e superare.

