Federico Fashion Style, incredibile sorpresa per i suoi fan: l’annuncio a pochi minuti da ‘Live non è la D’Urso’ fa impazzire tutti

Un’estate piuttosto problematica quella di Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. L’uomo infatti dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna insieme alla famiglia è risultato positivo al Covid 19. Federico Fashion Style è certamente tra i personaggi più in vista degli ultimi mesi, con il suo programma ‘Il salone delle meraviglie’, l’hairstylist si è fatto conoscere in tutta Italia e anche all’estero. Carismatico, simpaticissimo ed egocentrico, rappresenta appieno il suo programma, che tra l’altro è amatissimo dal pubblico. L’uomo porta sul piccolo schermo dei veri e proprio lavori di restauro del capello, che spesso e volentieri tutte noi vorremmo attuare alle nostre capigliature. Ma non solo sul piccolo schermo, ma anche attraverso i social network, e in particolare instagram. Negli anni ha aumentato di gran lunga la sua notorietà anche e soprattutto, grazie alla quantità di personaggi famosi che entrano nel suo salone per farsi seguire da lui, tra cui: Valeria Marini, Tina Cipollari, Ayda Yespica, Giulia De Lellis

Ospite per la seconda domenica di seguito, Federico Fashion Style sarà ospite di Barbara D’Urso a ‘Live non è la D’Urso’. Settimana scorsa il parrucchiere era stato ospite e criticatissimo per i prezzi esorbitanti dei suoi trattamenti. Il parrucchiere delle meraviglie, spesso viene infatti criticato proprio per i suoi prezzi esorbitanti e in varie occasioni è stato protagonista anche di diverse questioni legali. La scorsa settimana c’è stato un faccia a faccia molto animato con diversi vip che l’hanno accusato di essere troppo legato alla sua notorietà e che a volte i suoi prezzi sono un po’ alti per gli standard. Poi ovviamente c’è anche chi lo ha difeso a spada tratta definendolo innovativo e molto professionale, ma in ogni caso adesso il parrucchiere è pronto a stupire tutti a pochi minuti dall’inizio di Live

L’uomo stanotte lancerà infatti sul mercato il suo primo profumo, disponibile sul suo store online. Un profumo sensuale, dalle note dolci dei fiori orientali. Insomma una vera e propria coccola di sensualità. Insomma una vera sorpresa per tutti i fan del professionista che non solo hanno apprezzato moltissimo, ma che si sono anche scatenati sotto il post sul noto social.