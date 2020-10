GF Vip, Alba Parietti non ci sta: “Mostrate questo video a Francesco”, messaggio choc della showgirl dopo gli eventi accaduti durante l’ultima puntata.

Alba Parietti è una protagonista ‘indiretta’ di questa edizione del Grande Fratello Vip, che vede tra i concorrenti anche suo figlio Francesco Oppini, nato dal matrimonio tra la showgirl e l’attore Franco Oppini. Da quando suo figlio ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Alba lo ha sempre seguito, tanto che durante una puntata è anche intervenuta in diretta telefonica per salutare Francesco e rispondere ad alcune dichiarazioni della contessa De Blanck sul suo conto. Sempre molto presente e attiva sui social, la Parietti non manca di commentare spesso e volentieri il percorso di suo figlio sul suo profilo Instagram, tramite storie e post, e poco fa ha pubblicato una nuova story nella quale ha inviato un messaggio molto forte al GF Vip, chiedendo che a suo figlio venga mostrato un video: ecco cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, Alba Parietti non ci sta: “Mostrate quel video a Francesco”, ecco il suo messaggio choc nel dettaglio

Alba Parietti non ci sta e vuole assolutamente che il GF Vip tuteli la storia d’amore tra suo figlio e la sua fidanzata Cristina. Durante l’ultima puntata, infatti, si è parlato in diretta dell’interesse di Dayane Mello nei confronti di Oppini e la modella brasiliana ha detto in confessionale che Francesco avrebbe fatto un primo passo verso di lei. A quanto pare però, stando alle dichiarazioni di Oppini, tra lui e Dayane c’è solo un’amicizia e Alba vorrebbe che il GF facesse vedere a Francesco il video in cui la Mello parla del loro rapporto, perché secondo lei suo figlio non ha capito l’interesse di Dayane nei suoi confronti. “Francesco dovrebbe sapere ciò che Dayane dice alle sue spalle. GF gli fai vedere il video del suo confessionale per correttezza?”, ha scritto Alba, che ha poi tenuto a sottolineare l’amore di suo figlio per la fidanzata Cristina. “Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naif, senza nessuna malizia”, ha aggiunto la showgirl.

Secondo lei, dunque, Francesco dovrebbe vedere il video in cui Dayane parla di lui, in modo da poter eventualmente modificare il suo comportamento per tutelare la sua storia con Cristina. Voi cosa pensate? Da che parte state?