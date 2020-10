Gf Vip, contessa De Blanck verso la squalifica? La frase ‘shock’ non sfugge

La contessa De Blanck verso la squalifica? La frase shock al GF Vip non sfugge e sconvolge i concorrenti ed il pubblico da casa!

Sono davvero numerosissimi gli episodi a cui stiamo assistendo che vedono protagonisti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. I nostri Vipponi ci stanno regalando davvero innumerevoli colpi di scena. E purtroppo tra una parola e l’altra capita che a qualcuno possa sfuggire una parolina di troppo, che sembrerebbe diventare “la parola della discordia”. La concorrente e contessa Patrizia De Blanck è stata in questa prima mattina protagonista di un episodio che l’ha portata subito sotto i riflettori per una frase pronunciata che a quanto non è sfuggita e pare abbia scandalizzato tutti i concorrenti che immediatamente hanno chiesto sbalorditi e per essere sicuri di quello che avevano appena sentito :“Che parola hai usato”. Ma cosa è successo nel dettaglio? Ve lo sveliamo subito!

Gf Vip, la contessa De Blanck sarà squalificata? La frase shock che ha sconvolto tutti!

E’ tramite un video postato su Instagram dalla pagina di Trash Italiano che possiamo ascoltare le parole shock pronunciate dalla contessa De Blanck. I concorrenti si trovavano in cucina. Chi si dedicava alla preparazione del pranzo, chi a fare qualche pulizia e chi invece sgranocchiava qualcosa. Si chiacchierava. Ed è così che tra una parola e l’altra, vien fuori che la contessa pronuncia una parola che immediatamente sposta l’attenzione su di lei. Mentre infatti i concorrenti chiacchieravano la contessa esordisce con :” del FR****! Il primo a rivolgersi alla contessa per capire se avesse sentito bene è Tommaso Zorzi, che immediatamente le chiede :”Come hai detto?!” ; la contessa esita dal ripetere nuovamente la parola pronunciata e risponde con :”Non vi farò sentire cosa ho detto!” , ma è Pierpaolo Petrelli che da conferma al suo amico Tommaso, che la parola che ha pronunciato la contessa è proprio quella li!

Se nell’ultima puntata andata in onda abbiamo assistito alla squalifica del concorrente Denis Dosio per aver detto una parola fuori luogo durante la notte, e qualche settimana fa la stessa sorte è toccata a Fausto Leali, ci chiediamo invece adesso quale sarà il destino della contessa Patrizia De Blanck all’interno della casa del Gf Vip? Sarà un atto impunito? Sarà squalificata? Le parole pronunciata non sono passate inosservate, non sono sfuggite alle orecchie dei concorrenti ed a quelle dei telespettatori. Scopriremo cosa accadrà nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani sera su Canale 5.