Gf Vip, Elisabetta Gregoraci esplode contro i concorrenti: “Andate a fan****”

Al Gf Vip Elisabetta Gregoraci non ci sta più ed esplode contro i concorrenti della casa, esordendo con :”Andate a fan****”

Il suo ingresso nella casa è stato molto chiacchierato, e da quando è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip è spesso al centro dei titoli di Gossip. In queste ultime settimane, come avrete potuto vedere es ascoltare Elisabetta Gregoraci si è aperta molto con i concorrenti nonché coinquilini della casa. Ha raccontato fatti di vita privata e personale, ha raccontato di quando era sentimentalmente legata all’imprenditore Flavio Briatore. La donna ha sempre parlato con serenità di questi aspetti della sua vita privata, sebbene qualche volta si sia lasciata un po troppo andare ed abbia pronunciato parole un po forti. Ed infatti ecco che nella puntata di Venerdì 2 Ottobre è finita al centro di una polemica durante un incontro/scontro social con il suo ora ex marito Flavio Briatore. Ma Elisabetta non sembrava particolarmente toccata da quanto era accaduto poco prima, ed ha più volte sdrammatizzato con gli altri coinquilini della situazione. Ad un certo punto però, la showgirl calabrese non ne può più ed esplode contro gli altri concorrenti della casa!

Fino a poco dopo l’incontro con il suo ex marito, Elisabetta Gregoraci sembrava tranquilla. La giovane conduttrice era di buon umore e chiacchierava e scherzava con tutti. Fino a quel momento quando i coinquilini ironizzavano sulla questione dei soldi e del fatto che vivesse a Montecarlo, la Gregoraci non se la prendeva. Ma poi qualcosa è cambiato. La soubrette di Soverato non ce l’ha fatta ed è esplosa contro i concorrenti della casa che ieri sera ancora una volta facevano battute sulla sua vita, sui soldi e su Montecarlo.

Ovviamente si scherzava, nessuno intendeva offenderla, ma Elisabetta non ne ha più potuto e ad un certo punto esplode :“Pensate sempre a quello, andate a fan****”.

Probabilmente Elisabetta ha sentito di reagire in questo modo perché forse si sentiva internamente scossa da quanto era accaduto nella puntata andata in onda la sera prima. Ad ogni modo sicuramente ci sarà un chiarimento con gli altri concorrenti, si è trattato solo di un momento. Ma in realtà Elisabetta Gregoraci ha stretto un bel rapporto con tutti.