GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, clamoroso colpo di scena: è accaduto qualche ora fa nella Casa più spiata della tv.

Clamoroso colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Quella che sembrava essere l’inizio di una nuova storia d’amore, potrebbe rivelarsi un ‘fuoco di paglia’. Si, parliamo proprio del rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, i due gieffini che, nella Casa più spiata della tv, si erano avvicinati tanto. A tal punto che, i telespettatori, hanno creato anche un nome per definire la coppia, ‘i Gregorelli’. Tutto è nato dopo la prova del bacio, avvenuta in piscina: il feeling tra i due sembrava sempre più forte. Qualcosa, però, sembra essere cambiato nelle ultime ore. Probabilmente, dopo la discussione avvenuta venerdì sera in puntata, per via di una frase di Elisabetta riportata da Pierpaolo a Matilde Brandi. E, qualche ora fa, una risposta della Gregoraci a Stefania Orlando non lascia ben sperare. Ecco cosa è accaduto.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, clamoroso colpo di scena: è finita tra i due gieffini?

È già finita tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? A quanto pare, non è mai iniziata. Almeno stando a quello che riferisce la showgirl calabrese, durante una chiacchierata a tavola con gli altri gieffini. Parlando dei concorrenti single e quelli fidanzati, la Orlando fa una battuta su Elisabetta e Pierpaolo, ma la showgirl risponde con tono particolarmente infastidito, ‘sminuendo’ quanto accaduto con l’ex velina: “Dai, perché sono fidanzata? Dai Stefania, Non dire str****. Basta, direi di no!”. Una risposta forte quella della Gregoraci, che sottolinea come, al di là di qualche abbraccio e un bacio, non c’è stato altro. Ecco il video, riportato da alcuni utenti su Twitter:

Una risposta che, inevitabilmente, non fa molto piacere ai fan della coppia, che, a questo punto, sembra essere sempre più distante.

Sarà davvero finita qui tra i due gieffini o Pierpaolo non mollerà la presa? Non ci resta che attendere nuove succulente news, direttamente dalla casa più spiata della tv! E a voi, piacciono Elisabetta e Pierpaolo insieme o credete che sia meglio per loro continuare il percorso nella Casa da ‘separati’?