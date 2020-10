Tommaso Zorzi è un vero e proprio uragano all’interno della casa del GF Vip, ma questa notte è crollato lasciandosi andare ad un pianto inconsolabile: “Nulla di grave” ha assicurato, ma non riusciva a smettere di piangere.

Nella casa del GF Vip c’è sempre una montagna russa di emozioni che vanno dall’euforia, alla rabbia fino alla profonda tristezza. Tommaso Zorzi, l’influencer milanese che da poco ha rivelato una notizia bomba su Adua Del Vesco, è sempre stato uno dei personaggi più esplosivi al GF Vip, una vera e propria bomba di energia, sempre pronto a ridere, scherzare, cantare e ballare. Non si è mai sottratto nemmeno di fronte alle litigate e i confronti e si è spesso dimostrato molto sensibile. Proprio nella notte di Sabato, Tommaso Zorzi si è allontanato dal resto dei coinquilini e, nella camera da letto, si è abbandonato ad un pianto inconsolabile. Francesco Oppini, molto amico dell’influencer, lo ha raggiunto per consolarlo ma l’influencer si è ritirato in confessionale. Vediamo i dettagli.

GF Vip, Tommaso Zorzi e il pianto liberatorio: cosa è successo?

Nonostante il tentativo di Francesco Oppini di capire cosa turbasse il giovane, l’inconsolabile Tommaso Zorzi lo ha rassicurato spiegando di aver solo bisogno di sfogarsi. Ricordiamo che l’influencer non ha avuto un inizio facile al GF Vip: Tommaso Zorzi, infatti, è stato male per ben due volte all’interno della casa e ha dovuto essere portato in ospedale. Inoltre, pare che in questi giorni sia rimasto particolarmente deluso o, forse, ferito, da alcune persone che lo hanno nominato tanto da parlarne anche con gli altri inquilini, spiegando che ha voluto mettere alla prova molti di loro. Nella casa del GF Vip il pianto inconsolabile di Tommaso Zorzi non è passato inosservato e, di certo, scopriremo di più durante la puntata che andrà in onda domani.

Cosa sarà accaduto che ha provato così tanto Tommaso Zorzi, sempre così allegro ed energico, e lo ha condotto ad un pianto tanto inconsolabile?