Giorgia Palmas e Filippo Magnini: dopo il parto proseguono i preparativi per il matrimonio, sarà proprio lei la loro testimone di nozze…

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono ormai una coppia decisamente molto solida e oltre ad allargare la famiglia, i due sono anche in procinto di sposarsi. Solo da qualche giorno sono diventati genitori della loro prima figlia insieme, perché la Palmas, prima di Mia, ha avuto un altra figlia da una precedente relazione. I due da quando si sono conosciuti non si sono mai separati, e il nuotatore, ex compagno di Federica Pellegrini, ha deciso di condividere tutta la propria vita insieme alla donna. L’uomo ha spesso rivelato che la donna lo ha letteralmente incantato e vanno d’accordissimo. Con lei ha imparato il significato vero della parola amore e insieme a lei ha deciso di allargare la famiglia. Una gioia immensa! Adesso che però sono diventati genitori, sicuramente riprenderanno i preparativi delle nozze e i due svelano anche ci sarà la testimone delle loro nozze.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: sarà proprio lei la loro testimone di nozze

“Far slittare un matrimonio non è sicuramente una cosa così grave […] sarà a dicembre e sarà bellissimo perché sarà un momento di condivisione e di coronamento del nostro sentimento. Nel mentre abbiamo scoperto la novità più bella e più dolce.” Furono queste, le parole dolcissime della velina, rivelate a Silvia Toffanin a Verissimo. Non deve essere stato semplice per lei rimandare un matrimonio, ma come lei, così tantissime persone nella sua stessa situazione si sono trovate costrette a prendere la medesima decisione. Purtroppo in un momento di crisi così profonda dovuta al Covid non si è potuto fare altrimenti.

Adesso che però è tutto più o meno tranquillo, ovviamente riprendono i preparativi per il matrimonio e uno degli interrogativi più frequenti è ovviamente su chi saranno i testimoni. Per quanto riguarda il bel nuotatore, ancora non si hanno notizie, invece per la Palmas il discorso è diverso. La donna infatti, ha deciso di farsi accompagnare in questo giorno così speciale da un’amica di vecchia data, oltre che una collega, stiamo parlando id Elena Barolo. Ex velina storica di ‘Striscia la Notizia’, che ha ballato con le moltissime sigle, sul noto tg satirico. Adesso che i preparativi fervono, non ci resta da capire qualche dettaglio in più in merito alla cerimonia, alla location e gli abiti!