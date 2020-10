L’Isola dei Famosi tornerà nel 2021 con la nuova edizione e arriva in questi giorni una clamorosa indiscrezione: al posto di Alessia Marcuzzi alla conduzione potrebbe esserci proprio lei.

L’Isola dei Famosi farà il suo grande ritorno tra qualche mese e già si inseguono le ipotesi su chi potrebbero essere i nuovi concorrenti dell’amatissimo reality e una clamorosa indiscrezione arriva proprio in questi giorni riguardo la conduzione: a sostituire Alessia Marcuzzi ci sarà proprio lei? La bella Alessia Marcuzzi, adesso al timone di Temptation Island, che nell’ultima puntata si è presentata con un look incredibile, è stata un volto storico dell’Isola dei Famosi. Ovviamente, i fan del programma si stanno interrogando riguardo a chi sarà a prendere il suo posto alla conduzione e una serie di rumor si inseguono insistenti. Inizialmente, si vociferava riguardo la possibilità che fosse Ilary Blasi, che ha da poco salutato le Iene, a subentrare ad Alessia Marcuzzi, ma alcune voci degli ultimi giorni sembrano smentire la cosa. Il pubblico continua a chiedersi chi sarà la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi e un’indiscrezione clamorosa potrebbe soddisfare la curiosità: ci sarà proprio lei al timone?

L’Isola dei Famosi, clamorosa indiscrezione sulla nuova conduttrice

A quanto pare, a prendere il posto di Alessia Marcuzzi, potrebbe essere la bellissima Belen Rodriguez. Non ci sono ancora notizie ufficiali né conferme da parte della showgirl o di Mediaset, ma le voci sembrano farsi sempre più insistenti. Ricordiamo che Belen Rodriguez, famosissima e amatissima dal pubblico tanto che il suo profilo Instagram conta oltre nove milioni di fan, ha esordito in televisione proprio con la partecipazione all’Isola dei Famosi. Al momento, è al timone di Tu si que vales, talent show in onda ogni Sabato sera su Canale 5 e dai risultati sono sorprendenti. Sarebbe di sicuro un’emozionante ritorno al passato per la splendida showgirl, che ha fatto molta strada da quando naufragò sull’isola, dando vita ad una carriera brillante e inarrestabile. Se la clamorosa indiscrezione si rivelasse esatta, potremo ammirare Belen Rodriguez alla presa con i naufraghi de L’Isola dei Famosi.

E voi, cosa ne pensate di questa indiscrezione?