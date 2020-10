Lei è Alessandra Meloni ed è un’ex Miss Italia: come è cambiata nel tempo

Lei è Alessandra Meloni, ex Miss Italia, incoronata nel 1994, e voi sapete come è cambiata nel tempo? Scopritelo con noi

Alessandra Meloni è un ex volto televisivo. E’ stata incoronata a 22 anni come Miss Italia nel 1994, quando alla conduzione c’era il grande Fabrizio Frizzi. Ad investirla della corona è stata Valeria Marini. Alessandra era più bella che mai, un volto angelico, un incantevole sorriso, una chioma bionda e folta ed un fisico da urlo, è così che la ritroviamo sulla passerella del palco di Salsomaggiore Terme. Si è aggiudicata la corona sbaragliando la concorrenza su tutte le pretendenti alla corona, che insieme a lei hanno partecipato al concorso di bellezza italiano! Alessandra ha origini sarde, classe ’72, Alessandra ha oggi 47 anni. A breve è prossima ai 48. Il suo successo nel mondo televisivo non è durato moltissimo, ma Alessandra ha sfruttato in ogni caso il terreno, finché si è mantenuto caldo e nello stesso tempo si è dedicata al conseguimento degli studi in Scienze dell’ educazione, accostando quindi al percorso di studi il lavoro da modella. Questo lavoro le ha infatti permesso di poter sfilare sulle più note passerelle ed inoltre ha ottenuto anche dei ruoli televisivi; nel 2003 infatti fa la sua apparizione sul piccolo schermo con il film “I salmoni di San Lorenzo” . E’ in quell’anno che Alessandra abbandona il mondo dello spettacolo. Ma sapete com’è oggi? Sapete cosa fa? Scopriamolo insieme.

Alessandra Meloni, ex Miss Italia, com’è oggi?

Dopo la vittoria a Miss Italia ed una serie di apparizioni fatte nel mondo dello spettacolo, Alessandra Meloni ha scelto di ritirarsi e si è dedicata ad altro. Ad oggi non è presente sui social, infatti non ha un profilo Instagram ne un profilo Facebook. Sebbene oggi non sfili più in passerella, Alessandra lavora ugualmente nel campo della moda. Questa volta in modo un po diverso, perché oggi ha a Cagliari una catena di negozi di abbigliamento da gestire. Inoltre si è dedicata alla scrittura, ed ha scritto un libro intitolato “Riunioni Efficaci”. Come abbiamo detto non è presente sui social, ma indirettamente riusciamo a scorgere qualche scatto sul profilo Instagram di una sua collega anche lei ex Miss Italia, Gloria Zanin.

Da questo scatto possiamo vedere due bellissime donne, entrambi volti di ex reginette. Alessandra sembra in ottima forma, potrebbe addirittura essere nuovamente incoronata facendo il bis come Miss Italia. Bellissima, una chioma folta e quel sorriso smagliante che ha incantato tutti. Le due amiche erano alle prese con la realizzazione di un progetto, lontane dal mondo televisivo entrambe ma alle prese con innumerevoli progetti!