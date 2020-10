Mara Venier, sapete cosa faceva prima di arrivare al successo? Non immaginereste mai.

E’ una delle conduttrici più amate ed apprezzate del panorama italiano, Mara Venier non smette mai di sorprenderci. La donna giovanissima fa la sua comparsa sul grande schermo, infatti nel 1973 è scelta per il film ‘Diario di un italiano‘. In seguito entrerà nel cast della serie televisiva di Dario Argento ‘La porta sul buio‘. Da quel momento il lavoro non sembra di certo mancare, notata da diversi registi interpreta molti importanti ruoli. La Venier decide di abbandonare il cinema per dedicarsi completamente alla conduzione. Oggi è la punta centrale del seguitissimo programma Domenica In, che continua ad ottenere un successo incredibile. Questo è ovviamente dovuto al talento della nostra Mara Venier che non smette mai di stupire e di rallegrare il salotto della nota trasmissione con la sua schietta ed esuberante personalità, così tanto apprezzata dagli italiani. Il suo talento l’ha condotta al culmine del successo, una fama raggiunta in pochissimi anni. Mara è anche un’icona di bellezza e non poteva essere diversamente. Qualche mese fa la bellissima presentatrice ha subito un piccolo incidente e si è mostrata con le stampelle, oggi però sembra stare molto meglio. Non tutti sanno che la nota conduttrice ha iniziato la sua carriera in maniera completamente diversa. Sapete cosa faceva prima di arrivare al successo? Non immaginereste mai. Ve lo sveliamo noi.

Mara Venier, sapete che lavoro faceva prima di arrivare al grande successo?

Mara Venier è una talentuosa conduttrice, che fin dall’inizio della sua carriera lavorativa ha sempre dimostrato di avere forti qualità. La donna ha iniziato giovanissima interpretando diversi e importanti ruoli in molti film, le sue doti attoriali sono state apprezzate e amate dal vasto pubblico. Decide di lasciare il mondo del cinema per dedicarsi alla conduzione. La Venier è la conduttrice del noto programma Domenica In, in cui al centro delle sue dirette avvengono interviste a diversi importanti ospiti. Il successo è dovuto ovviamente al suo immenso e profondo talento, e al forte amore per il suo lavoro. Mara Venier ha iniziato da giovanissima, ma sapete che lavora faceva prima del successo? Ve lo sveliamo noi. L’amata conduttrice prima di entrare nel mondo dello spettacolo aveva un negozio di abiti usati, a quanto pare dava anche fruttuosi guadagni.

Mara ha rivelato che il negozio si trovava al tempo sotto casa e che i suoi amici ne parlavano come il negozio di stracci più famoso. La Venier aveva anche un grande sogno, infatti ha raccontato di aver sempre pensato di aprire un negozio di profumeria finendo poi per dirottare le sue scelte su un altro tipo di lavoro. Beh possiamo dire che Mara Venier è piena di sorprese, oltre ad essere una bellissima donna, passionale e raggiante, e soprattutto schietta, come ha sempre dimostrato, senza avere peli sulla lingua, è anche un’eccellente conduttrice, tanto da portare le trasmissioni da lei condotte ad un successo incredibile.

