Nel corso della puntata di Domenica 4 Ottobre di Live, Marco Carta era assente perché aveva la febbre: le parole di Barbara D’Urso.

Come un vero e proprio appuntamento fisso, anche Domenica 4 Ottobre è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Un appuntamento che, sin dalle prime battute, si è dimostrato davvero imperdibile ed incredibile. Dopo un’ampia parentesi dedicata all’emergenza Coronavirus, che, ancora adesso, sta mietendo terrore e paura in ciascuno di noi, la padrona di casa ha trattato di un argomento molto ‘caldo’ di questi ultimi giorni: Gabriel Garko, Adua Del Vesco e i presunti finti gossip. Ecco. È proprio per dare inizio a questa parte della sua diretta che Barbara D’Urso ha fatto fare l’ingresso in studio ai suoi ospiti. A partire da Alda D’Eusanio fino a Caterina Collovati e tanti altri ancora, la conduttrice campana ha presentato i suoi opinionisti. Ed ha anche spiegato il motivo di una sedia vuota. Su quella sedia dello studio di Live, infatti, si sarebbe dovuto sedere Marco Carta. Ma, purtroppo, non ha potuto affatto farlo. Il cantante, infatti, ha la febbre. E, per questo motivo, è assente in puntata. Ma non è affatto finita qui. Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Marco Carta assente a Live perché ha la febbre: il colpo di scena

Ospite della puntata di Domenica 4 Ottobre di Live sarebbe dovuto essere anche Marco Carta. Il condizionale è d’obbligo, sia chiaro. Perché, purtroppo, per la diretta del prime time di Barbara D’Urso, il cantante sardo non ha affatto potuto presenziare. Un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché sappiamo benissimo che tra l’ex cantante di Amici e la padrona di casa di Live c’è un ottimo rapporto. Tuttavia, il motivo della sua assenza è determinato da ben altro. Come dicevamo precedentemente e, soprattutto, come sottolineato dalla diretta interessata, Marco Carta è assente nella puntata di Live di Domenica 4 Ottobre perché ha la febbre. A rivelare ogni cosa, come anticipato, è stata la conduttrice campana. Che, dopo aver fatto entrare i suoi ospiti nello studio televisivo di Cologno Monzese, ha spiegato il motivo della seggiolina vuota. ‘Avevamo invitato colui che, per sua scelta, aveva deciso di fare coming out in una trasmissione televisiva’, ha iniziato a dire Barbara D’Urso per spiegare perché Marco Carta sarebbe dovuto essere a Live. E, poi, ha continuato: ‘È arrivato qui e sapete che chiunque arrivi qui deve sottoporsi ad un test veloce, Marco aveva la febbre ed abbiamo evitato di fare il test. E lui è tornato a casa’.

Quindi, Marco Carta non ha potuto presenziare alla diretta di Live di Domenica 4 Ottobre perché ha la febbre. Un piccolo inconveniente, quindi. Ma che, senza alcun dubbio, si risolverà nei migliori dei modi.

