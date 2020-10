Megan Fox e Vittoria Puccini sono entrambe attrici famosissime sebbene di due Paesi diversi, ma hanno in comune anche qualcos’altro: il particolare che non immaginereste mai.

Megan Fox e Vittoria Puccini: a leggere i loro nomi vicini verrebbe da pensare che, oltre alla bellezza e alla carriera nel mondo dello spettacolo, non ci sia nulla che le accomuni. Megan Fox è una modella e attrice di origine americana dall’infanzia difficile a causa del divorzio dei genitori e degli episodi di bullismo di cui è stata vittima. Raggiunta la fama internazionale grande al cinema, è stata testimonial di moltissimi brand di grande rilievo come Armani. La sua vita privata è stata un’altalena di emozioni a causa del matrimonio con l’attore Brian Austin Green con cui ha avuto tre figli e da cui è al momento separata. Dall’altra parte Vittoria Puccini, attrice fiorentina che si è diplomata al liceo classico e ha raggiunto la fama come protagonista del celebre Elisa di Rivombrosa. Sul set incontra e si innamora di Alessandro Preziosi con cui ha avuto una lunga relazione poi terminata dal quale è nata la figlia Elena. Due personaggi noti, dunque, ma molto diverse e sicuramente lontanissime: cosa hanno in comune Vittoria Puccini e Megan Fox?

Vittoria Puccini e Megan Fox, quel particolare in comune che non avete notato

Entrambe bellissime, senza dubbio, eppure molto diverse. Bionda e dal viso angelico è la splendida Vittoria Puccini, con lineamenti delicati e dolci. I capelli corvini di Megan Fox incorniciano il volto sottile e dagli zigomi pronunciati in cui spiccano gli occhi da gatta. Due bellezze opposte che hanno fatto sognare e continuano a conquistare milioni di fan. Ma, allora, cosa hanno in comune Vittoria Puccini e Megan Fox? Ecco il particolare che in molti non hanno notato. Entrambe le attrici sono affette da brachidattilia, una condizione genetica che comporta avere uno o diverse dita più corte delle altre. Le due star condividono i pollici più corti rispetto al resto delle dita delle mani, a causa di questa particolarità anatomica. La condizione, in genere, non causa alterazioni nella mobilità e non è necessario correggerla chirurgicamente fatta eccezione per i casi molto gravi.

E voi, avevate mai notato questo dettaglio delle due splendide attrici Megan Fox e Vittoria Puccini?