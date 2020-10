Orietta Berti, conoscete suo marito Osvaldo Paterlini? L’incredibile retroscena sul matrimonio della coppia, non tutti lo sanno.

Orietta Berti è una delle cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana, oltre a essere un amatissimo personaggio televisivo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi e negli ultimi anni è stata ospite fissa a ‘Che Fuori tempo che fa’ e al famoso tavolo di ‘Che Tempo che fa’, dove fa sempre divertire tutti con la sua simpatia e genuinità, e quest’anno è anche concorrente del programma ‘Name That Tune’, in onda su Tv8. Insomma, Orietta è davvero amatissima dal pubblico ed è molto apprezzata e conosciuta anche per alcuni aspetti della sua vita privata, uno su tutti per il suo matrimonio con Osvaldo Paterlini, che è uno dei più longevi della televisione italiana. I due sono infatti sposati da 53 anni, ovvero dal 14 marzo del 1967 e hanno due figli, Omar e Otis, oltre a una nipotina di nome Olivia. Ma c’è un particolare retroscena sul matrimonio tra Orietta e Osvaldo che non tutti conoscono e che lei ha raccontato nel corso di un’intervista a ‘Fare Music’. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due sono sposati dal 14 marzo del 1967 e tre anni fa hanno festeggiato le nozze d’oro. Sempre felici e innamorati, non hanno mi avuto pesanti crisi e si sono sempre appoggiati a vicenda nelle rispettive scelte, come la stessa Orietta ha più volte raccontato. Osvaldo è un uomo molto riservato e poco si sa sulla sua vita, se non per alcuni racconti di sua moglie, la quale ha dichiarato in diverse occasioni che lui ha rinunciato a molte cose per lei. Una di queste è la sua passione per il rally, che ha messo da parte perchè sua moglie aveva paura che gli potesse accadere qualcosa. In un’intervista al magazine ‘Fare Music’, inoltre, Orietta ha raccontato un incredibile retroscena sul matrimonio con Osvaldo che di certo non tutti conoscono. La cantante ha spiegato che nel giorno delle nozze lei è rimasta bloccata nella neve e ha fatto un significativo ritardo in chiesa, arrivando oltre 30 minuti dopo il previsto. Ma non è tutto.

La Berti ha raccontato che suo marito, 5 minuti prima del suo arrivo, aveva deciso di andarsene. Se lei non fosse arrivata nell’arco di pochi minuti, insomma, le nozze sarebbero saltate. Davvero incredibile, siete d’accordo?