È stata la vera e propria protagonista indiscussa del GF, ma vi ricordate di lei? Ecco com'è cambiata negli anni e cosa fa adesso.

Era il 14 Settembre 2000 quando, per la prima volta in assoluto, è stata mandata in onda la prima puntata del Grande Fratello. Come un vero e proprio esperimento social, un gruppo di ragazzi, proveniente da diversi parti dell’Italia, dovevano convivere all’interno di una casa per circa tre mesi senza aver contatti con il mondo esterno e, soprattutto, con la consapevolezza di essere ripresi ventiquattro ore su ventiquattro. Da quel momento, sono passati venti anni. Di edizioni ne sono avvenute. Come, d’altra parte, la famosa casa di Cinecittà ha ospitato numerosi e diversissimi ospiti. Tra i tanti, però, vi ricorderete senza alcun dubbio di lei: Lidia Vella. Entrata nella casa del GF nel corso della sua quattordicesima edizione, la giovanissima siciliana, in compagnia di sua sorella gemella Jessica, si è dimostrata in un vero e proprio batter baleno la protagonista indiscussa. Ecco, a distanza di ben sei anni dalla sua prima apparizione televisiva, com’è cambiata adesso. E, soprattutto, cosa fa oggi la protagonista indiscussa del GF 14? Ecco tutti i dettagli.

È stata la protagonista indiscussa del GF: ecco com’è cambiata negli anni e cosa fa

È stata la protagonista indiscussa del GF 14, Lidia Vella. Senza alcun dubbio, infatti, ci ricorderemo di lei. In compagnia di sua sorella gemella Jessica, la giovanissima siciliana ha dato origine ad un percorso televisivo davvero da urlo. Anche perché, diciamoci la verità, la storia d’amore con Alessandro Calabrese, suo ex e coinquilino, ha fatto davvero sognare ed incantare tutti noi. Ecco, ma a distanza di bene sei anni dalla sua prima apparizione televisiva, com’è cambiata la bellissima Lidia? E, soprattutto, cosa fa adesso? Ovviamente, partiamo col dirvi che la sua relazione con il romano è definitivamente terminata. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Innanzitutto, c’è da dire che, appena terminata la sua esperienza, la protagonista indiscussa del GF 14 ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Tanto che ancora adesso, soprattutto sul suo canale social ufficiale, la bellissima Lidia Vella decanta di un successo davvero da urlo. È proprio qui che la giovanissima siciliana è solita intrattenere il suo pubblico social con scatti fotografici davvero da urlo e, soprattutto, con il suo lavoro da influencer. Ecco, ma com’è cambiata? Siete curiosi di saperlo? Dateci un’occhiata insieme.

Insomma, un vero e proprio spettacolo della natura adesso, la protagonista indiscussa del GF 14. Certo, era splendida anche durante la sua partecipazione al reality show, sia chiaro. Ma adesso Lidia Vella è donna. E, quindi, la sua bellezza e maturità ha raggiunto dei livelli altissimi.

