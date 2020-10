Il Tapiro è il famosissimo “trofeo” che viene conferito dal programma Striscia la Notizia ad alcuni personaggi, ma non tutti sanno com’è nato il simpatico premio: c’entrerebbe Gerry Scotti.

Striscia la Notizia è uno dei programmi più amati dal pubblico che catalizza l’attenzione dei fan fin dagli esordi ed è stato ideato da Antonio Ricci, famosissimo autore di show dall’immenso successo. Il Tapiro d’Oro viene assegnato ai personaggi che si rendono memorabili per alcune “gaffe” plateali e pare che il premio sia notato per “colpa” di Gerry Scotti. Alla conduzione di Striscia la Notizia si sono alternati personaggi di grande spicco e molto apprezzati dal pubblico, come la strepitosa Michelle Hunziker e il duo simpaticissimo di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Il programma regala sempre momenti di grande divertimento misti a tematiche molto serie e di estrema risonanza mediatica ed è in prima linea per dare voce a chiunque abbia subito un’ingiustizia o stia lottando contro problematiche all’apparenza senza via d’uscita. Il personaggio del Gabibbo è una delle icone della televisione, così come il Tapiro D’Oro, il famoso premio consegnato dall’inviato Valerio Staffelli. Non tutti, però, sono a conoscenza di com’è nato il Tapiro: a quanto pare c’entra Gerry Scotti!

Striscia la Notizia, il Tapiro d’Oro: è merito di Gerry Scotti?

Gerry Scotti, conduttore d’eccellenza e volto amatissimo della televisione, è attualmente impegnato nella conduzione di Chi Vuol Essere Milionario, altro programma storico di Canale 5 e di recente è stato rivelato un retroscena sorprendente sulla sua nascita. La sua carriera è costellata di successi e la sua spontaneità e la sua sensibilità hanno fatto innamorare tutta l’Italia rendendolo il conduttore più apprezzato per l’empatia che dimostra in ogni circostanza. A quanto pare, l’iconico Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia, dovrebbe le sue origini proprio a Gerry Scotti che del programma è stato anche diverse volte conduttore. In un’intervista ha raccontato di quando fece causa ad Aldo Grasso che lo aveva apostrofato con il termine “tapiro” e che, due anni dopo, perse la causa. A questo punto Valerio Staffelli gli consegnò il Tapiro D’Oro, con un divertente gioco di parole sull’essere stato “attapirato” per aver perso la causa messa in piedi perché gli avevano dato del “tapiro”. Proprio Gerry Scotti ha spiegato: “Non vorrei millantare il credito, ma se non era mai successo allora il Tapiro nasce per questo motivo”.

