L’acrobata Ramon Kathriner è tornato a Tu Si Que Vales per un’esibizione bis da brividi per convincere Rudy Zerbi a conferirgli il pass per la finale: senza protezione a 30 metri, giudici terrorizzati.

L’acrobata Ramon Kathriner ha fatto un grande ritorno a Tu Si Que Vales per convincere Rudy Zerbi a concedergli il pass per la finale: esibizione da brividi, giudici terrorizzati. L’uomo si è arrampicato lungo un palo dondolante senza alcuna protezione raggiungendo un altezza di 30 metri. Al pari del giovane ventiduenne esibitosi poco prima di lui, con una performance shock, l’acrobata ha davvero mandato nel panico sia la giuria sia il pubblico per la pericolosità del numero. Maria De Filippi ha ripetutamente chiesto di farlo smettere, così come Teo Mammuccari. Ad un certo punto Ramon Kathriner, nel mezzo dell’esibizione da brividi a Tu Si Que Vales, ha iniziato a ondeggiare rimanendo totalmente esposto al di fuori del palo, tenendosi con una sola mano. Perfino Rudy Zerbi, ad un certo punto, ha chiesto di dichiararlo vincitore del pass così da convincerlo a scendere. Un’esibizione davvero shoccante e spaventosa.

Tu Si Que Vales, esibizione da brividi

Il pubblico e i giudici di Tu Si Que Vales sono rimasti letteralmente terrorizzati dall’esibizione da brividi dell’acrobata svizzero, tornato per un bis nel tentativo di ottenere direttamente il pass per la finale. Un numero incredibile, fatto di acrobazie a trenta metri di altezza, alla fine del quale, dopo i meritatissimi applausi e complimenti, Ramon Kathriner ha risposto alle domande dei giudici riguardo alla pericolosità di quanto dimostrato. Purtroppo, la giuria popolare ha conferito all’esibizione da brivido a Tu Si Que Vales solo il novantasette per cento, impedendo all’acrobata di accedere direttamente alla finale. Un bel quattro pieno di “vale”, tuttavia, conquistato dai giudici. L’artista ha dimostrato una grande compostezza e accettato il risultato con grande serenità.

Un’esibizione incredibile a Tu Si Que Vales che ha davvero terrorizzato i giudici come non era mai accaduto prima. Tutti sono rimasti col fiato sospeso, anche voi da casa?