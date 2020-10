Viola Valentino e la lotta contro il tumore: la dolorosa confessione

Viola Valentino parla della lotta contro il tumore che l’ha colpita: una dolorosa confessione della cantante.

Viola Valentino è una famosa cantante e attrice italiana. E’ stata spesso al centro del gossip anni fa per la sua storia travagliata con l’ex cantante dei Pooh Riccardo Fogli. I due hanno deciso di separarsi dopo i numerosi tradimenti dell’uomo. Il suo primo disco esce nel 1979, in pochi mesi vende mezzo milioni di copie ed è proprio da quel momento che la sua popolarità tende a crescere a dismisura. Raggiunge il culmine del successo con il brano ‘Sola’, tratto dal film ‘Delitto sull’autostrada’, in cui partecipa anche come attrice. Il talento posseduto la conduce in diverse importanti trasmissioni e programmi televisivi importanti. La sua vita privata è sempre stata al centro dei rumors, dopo la fine della relazione con Fogli ha allacciato diversi legami, oggi sembra essere fidanzata con un uomo molto più giovane di lei, Francesco Mango. Purtroppo la famosa cantante ha attraversato un momento davvero difficile, infatti, ha scoperto di avere un tumore. Entriamo nel dettaglio delle sue parole.

Viola Valentino e la lotta contro il tumore

Spesso al centro del gossip per la sua precedente relazione con Riccardo Fogli, Viola Valentino è un’eccezionale cantante che ha saputo farsi strada nel mondo della musica. Il suo primo successo risale al 1979 con il singolo Comprami, che raggiunge una popolarità inaspettata in pochissimo tempo. La donna oggi è fidanzata con un uomo molto più giovane di lei, e non sembra essere turbata dalla differenza di età. Purtroppo, Viola ha raccontato di aver vissuto momenti davvero difficile, infatti ha scoperto nel 2015 di avere un tumore. “Mi hanno detto che bisogna curare d’urgenza. Ho tanta forza dentro”, ha rivelato a Storie Italiane la cantante. Viola Valentino ha raccontato di essere riuscita a prendere in tempo la malattia, avendo molta fortuna. Ha anche dichiarato di non aver perso i capelli, non essendo stata la cura molto invasiva nel suo caso.

Una notizia molto dolorosa da digerire, che la cantante ha sempre tenuto nascosta, rivelando il difficile segreto solo ai suoi più cari amici. Al suo fianco, per fortuna, c’è sempre stato il compagno Francesco Mango. La loro storia è sempre stata al centro dei pettegolezzi, data la differenza di età. Infatti, l’uomo ha 30 anni in meno della donna. Viola Valentino a Storie Italiane, un programma in cui i protagonisti raccontano le loro differenti storie, dichiarò anche di voler sposare il fidanzato, e che la differenza di età non può più essere cataclisma.

