Adua Del Vesco è una delle concorrenti del GF Vip, ma avete mai visto sua sorella Francesca? La loro somiglianza è incredibile.

È una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco. Entrata nella casa di Cinecittà dopo diversi anni di totale assenza dal piccolo schermo, la giovanissima attrice non ha affatto iniziato il suo percorso nei migliori di modi. Non soltanto perché, appena entrata nella casa, ha avuto un incontro con il suo ex fidanzato Massimiliano Morra, ma anche perché, per diverse settimane, è stata al centro dell’attenzione di tutti per alcune dichiarazioni riguardanti il suo lavoro e il suo difficile passato. Sappiamo benissimo, infatti, che la storia di Adua non è affatto facile. Ammalatasi di anoressia, la giovanissima siciliana non ha affatto vissuto un’adolescenza facile. Degli anni davvero complicati, quindi. Dai quali, però, è riuscita a risollevarsi grazie all’aiuto della sua famiglia. Ed, ovviamente, anche di sua sorella Francesca. È proprio per questo motivo che, all’interno della casa, l’attrice non ha mai perso occasione di poter affermare di quanto sia immensamente grata a loro. Ecco, la domanda sorge spontanea: avete mai visto la sorella di Adua Del Vesco? Lei si chiama Francesca, come dicevamo precedentemente. E, sul canale social ufficiale della giovanissima attrice, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti. Vi assicuriamo, la loro somiglianza è impressionante. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Adua Del Vesco, avete mai visto sua sorella? Gli scatti social

È capitato in diverse occasioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip che Adua Del Vesco abbia parlato della sua famiglia ai suoi compagni di viaggio. Sappiamo benissimo che per ciascuno di noi il proprio nucleo familiare è davvero importante. E lo è e lo è stato soprattutto per la giovanissima attrice. Che, come raccontato dalla diretta interessata, ha avuto un ruolo fondamentale per superare la sua malattia. Non soltanto, quindi, i suoi genitori, ma anche sua sorella. Ecco, a proposito di questo: voi avete mai visto la sorella di Adua Del Vesco? Come dicevamo precedentemente, ‘spulciando’ con attenzione il profilo social della ragazza in previsione della puntata del GF di questa sera, Lunedì 5 Ottobre, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti social in compagnia di sua sorella. Di chi stiamo parlando esattamente? Come dicevamo precedentemente, lei si chiama Francesca Cannavò. Ed è praticamente identica a sua sorella Rosalinda, questo è il vero nome di Adua. Ma siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Lei è Francesca, la sorella di Adua Del Vesco. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, le due sono praticamente identiche. E, soprattutto, super affiatatissime.

