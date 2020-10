Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini, politica e personaggio televisivo italiano che stiamo ammirando a Ballando con le Stelle, ma di suo marito si sono perse le tracce: scopriamo cosa fa oggi.

Alessandra Mussolini è una politica e un personaggio televisivo italiano, nota per il suo carattere deciso e le sue posizioni sempre molto determinate: ma suo marito sembra sparito, cosa fa oggi? Di recente stiamo ammirando la bella Alessandra Mussolini nel talent show condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle“, di cui è stata protagonista proprio qualche ora fa di una lite in diretta in cui sono volate parole pesanti. La politica è spesso ospite di programmi famosi, come Domenica Live condotto dalla talentuosa Barbara D’Urso. Alessandra Mussolini è una donna dalla carriera impegnata e dalla grande forza di carattere che riesce a dominare sempre la scena: ma di suo Mauro Floriani, si sono perse le tracce: cosa fa oggi? Scopriamolo.

Mauro Floriani, il marito di Alessandra Mussolini: che fine ha fatto?

Il marito di Alessandra Mussolini è Mauro Floriani, classe 1961 e originario di Roma. Laureatosi in Scienze Politiche ha anche conseguito un master alla prestigiosa Bocconi. Ha lavorato nella Finanza per poi intraprendere la strada di manager presso Trenitalia. Alessandra Mussolini e Mauro Floriani si sono sposati nel 1989 e sono genitori di tre figli e l’uomo appare molto riservato riguardo alla sua vita personale. Qualche anno fa uno scandalo creò diverse tensioni nel matrimonio, ma Alessandra Mussolini ha scelto di rimanere accanto al lui e la crisi sembra ormai superata. Da sempre molto discreto e riservato, Mauro Floriani appare pochissimo ed è quasi impossibile scoprire qualcosa di lui, al contrario della celebre moglie che è spesso al centro dell’attenzione mediatica. Alessandra Mussolini, infatti, ha un profilo Instagram seguito da oltre ventuno mila follower mentre Mario Floriani appare irrintracciabile.

Al momento Alessandra Mussolini è protagonista di Ballando con le Stelle, magari, regole anti-covid permettendo, potrebbe essere una buona occasione per rivedere il marito in televisione: che ne pensate?