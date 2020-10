Ricordate Alessandro Errico? Il primo talento nato ad Amici sembrava dover raggiungere un successo incredibile, ma qualcosa andò storto: cosa fa ora Alessandro?

Non tutti se lo ricordano, ma prima di diventare un talent, Amici era un talk show in cui i giovani parlavano dei loro problemi e si confrontavano su varie tematiche. Alla conduzione c’era sempre lei, Maria De Filippi, all’epoca alle prime armi con il mestiere che l’ha poi consacrata regina della tv. Sono passati quasi trent’anni ma da quel primo ‘esperimento mariano’ uscirono tanti degli attuali collaboratori che lavorano nelle redazioni dei programmi di Queen Mary e, in particolare, ci fu un talento musicale che ebbe anche un discreto successo per qualche anno. Parliamo di Alessandro Errico, un nome che, per chi è stato giovane negli anni ’90, non dovrebbe suonare del tutto nuovo. Dotato di una voce di tutto rispetto, nel 1996 Alessandro Errico arrivò perfino a Sanremo Giovani con il brano “Il grido del silenzio” che, pur non raggiungendo i primi posti in classifica alla kermesse canora, riscosse un enorme successo commerciale e l’album “Il mondo dentro me” vendette 100mila copie. L’anno successivo, Alessandro torna sul palco dell’Ariston, questa volta tra i Big, con la canzone “E penserò al tuo viso”.

Alessandro Errico, il contratto stracciato con Caterina Caselli e l’improvvisa decisione di mollare tutto

Dopo Sanremo però, accade qualcosa: Errico non ci sta a restare costretto nei limiti imposti dalle case discografiche e rompe il contratto con la Sugar dopo l’incrinarsi dei rapporti con la sua discografica Caterina Caselli. Il cantante scompare così per un bel po’ dalle scene fino al 2005, quando promuove il suo nuovo progetto, i SoneTsenZ, una band composta da lui, Mauro Di Donato, Marcello Ravesi, Cristiano Urbani, Enrico Rossetti e Paolo Lucini. Per produttori due grossi nomi del rock italiano, tra cui Gianni Maroccolo, ex dei Litfiba. Nonostante le premesse più che positive, l’album non sarà mai portato a termine, fatta eccezione di alcuni brani comparsi sul web. In un’intervista a Rockol, Alessandro spiega i motivi della rinuncia al progetto: “Mi resi conto, tuttavia, che in quei sette anni di assenza molte cose erano cambiate nell’industria discografica: una su tutte, la scomparsa della figura del discografico”. Nel 2013 poi Errico pubblica un altro singolo, “Mai e poi mai” e ad oggi il cantante ha pubblicato il suo quinto album, Funky party.

Il talento di Alessandro Errico era indiscutibile e noi gli auguriamo di poter trovare finalmente la chiave per un successo duraturo.

