Amici, ricordate Alice Bellagamba? Cosa fa oggi e com’è diventata

La bellissima Alice Bellagamba è stata una degli allievi della scuola di Amici in cui studiava come ballerina: ma cosa fa oggi e com’è diventata? Scopriamolo!

Biondissima, occhi color del cielo e viso angelico: la bellissima Alice Bellagamba conquistò il pubblico di Amici con la sua dolcezza e il suo talento. Nell’ottava edizione del talent show arrivò quarta e indimenticabile resterà sempre la sua storia con Luca Napolitano, altro allievo della scuola in veste di cantante. Ricordiamo che il giovane chiese di cambiare squadra solo per poterle stare accanto e che la scelse per il videoclip del suo inedito “Forse, forse”. La bellissima Alice Bellagamba ha esordito nel panorama artistico cimentandosi nel pattinaggio, per poi intraprendere definitivamente gli studi di danza fino ad approdare alla scuola di Amici: ma com’è oggi e cosa fa? Scopriamolo!

Alice Bellagamba di Amici: cosa fa oggi e com’è diventata

La sua bellezza, mista alla dolcezza che la contraddistinguevano, colpirono il pubblico e i giudici: Alice Bellagamba è stata una talentuosa ballerina del talent show “Amici”. Condotto dalla regina della televisione, Maria De Filippi, oggi seguitissimo giudice di Tu Si Que Vales dove regala sempre momenti iconici insieme alla splendida Sabrina Ferilli, il talent show è ancora oggi uno dei programmi più seguiti e ha sfornato fior fiori di talenti. Basti pensare ai grandi nomi della musica come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Marco Carta, che hanno raggiunto un successo incredibile e inarrestabile. Alice Bellagamba, talentuosa ballerina dell’ottava edizione del programma, oggi è ancora bellissima e il tempo sembra non essere mai trascorso. Conclusa l’esperienza televisiva, si è dedicata al cinema dove ha preso parte a diversi film e fiction ed è stata premiata al Festival Venezia 71 con il riconoscimento di Migliore attrice emergente. Si è sposata ma al momento è separata. Dal 2018 Alice Bellagamba ha fondato una sua scuola di danza il “Balletto delle Marche” di cui è direttrice artistica e coreografa, senza smettere, ancora oggi, di dedicarsi anche alla recitazione. La bellissima ballerina, un dei talenti più apprezzati del programma Amici, è ancora seguitissima sui social dove il suo profilo Instagram conta oltre sessantotto mila follower e dove lei ama condividere i momenti della sua vita lavorativa e personale.

Un vero e proprio tuffo nel passato con la splendida Alice Bellagamba: non trovate che sia ancora bellissima e che non sia cambiata affatto dai tempi di Amici?