Brutto incidente nella sala prove di Ballando con le Stelle: una concorrente sarebbe stata trasportata in ospedale

Non c’è pace per Ballando con le Stelle. La quindicesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci sarebbe dovuto andare in onda in inverno, ma è saltato a causa dell’ondata di Covid-19 che si è abbattuta sul paese. L’edizione allora è slittata in autunno, ma alla vigilia della prima puntata sono risultati positivi il ballerino Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina. La produzione ha deciso di andare regolarmente in onda, ma le brutte sorprese non sono assolutamente terminate. Dopo poche puntate, Raimondo Todaro, uno dei volti del programma, ha subito un intervento ed ha dovuto saltare una puntata del programma di Rai Uno. I colpi di scena, però, non sono finiti qua: anche un’altra concorrente della trasmissione infatti, sarebbe stata coinvolta in un brutto incidente.

Ballando con le Stelle, brutto incidente in sala prove

Come riporta il portale Dagospia, Alessandra Mussolini sarebbe stata ricoverata in una clinica romana in seguito ad un incidente avvenuto in sala prove. La Mussolini, come riporta il portale, “sarebbe precipitata al suolo, di faccia“. La concorrente di Ballando con le Stelle sarebbe stata prontamente soccorsa e trasportata in una clinica di Roma dove i medici si stanno prendendo cura di lei e stabiliranno l’entità dei danni riportati. Non sappiamo dunque al momento quali siano le condizioni della Mussolini, le quali saranno valutate dai medici della clinica romana nelle prossime ore. Sicuramente la conduttrice Milly Carlucci interverrà sui social per chiarire quali danni ha riportato la Mussolini e soprattutto tranquillizzare i suoi amici e parenti.

Alessandra Mussolini è sicuramente una delle concorrenti più discusse di questa edizione. La nipote di Sofia Loren sta partecipando in coppia con Maykel Fonts. La donna si trovava proprio in sala prove con il suo ballerino quando, secondo quanto raccontato da Dagospia, avrebbe sbattuto la faccia al suolo. La Mussolini, durante la scorsa puntata di Ballando con le Stelle, si è esibita con un ballo molto ‘provocante’ insieme al suo ballerino ed è scattato addirittura il bacio. La concorrente del programma di Rai Uno, inoltre, è stata protagonista di un furioso battibecco con Selvaggia Lucarelli, giudice del programma. La giornalista le ha dato addirittura della ‘vaiassa’, riferendosi ai suoi atteggiamenti durante il ballo. Tra la Mussolini e la Lucarelli non scorre buon sangue e il giudice del programma non perde mai occasione per criticare il suo comportamento, sia in pista che fuori la sala prove.