Checco Zalone, sapete in che cosa è laureato? Non immaginereste mai

Checco Zalone, sapete in che cosa è laureato il noto attore? Non immaginereste mai, una vera e propria scoperta.

Il suo vero nome è Luca Medici, ma è conosciuto oggi come Checco Zalone, grazie ai suoi numerosissimi film che hanno conquistato una fama incredibile. Nato a Bari, e cresciuto a Capurso, fin da giovane ha sempre dimostrato di avere doti eccezionali, infatti, si esibisce con frequenza in serate jazz ma il suo sogno già da allora era di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Nel 2004 esordisce come conduttore di un concorso di bellezza in Puglia ed in seguito approda insieme al collega Gennaro Nunziante su Telenorba, da quel momento l’attore crea il famoso personaggio oggi tanto amato e che lo ha reso famoso, Checco Zalone, un nome che deriva da un’espressione dialettale ed indica una persona di bassa estrazione sociale. Nel 2006 la sua popolarità cresce a dismisura grazie alla sua mitica canzone ‘Siamo una squadra fortissimi’, dedicata alla Nazionale che quell’anno vince il Mondiale. Successivamente, Zalone debutta al cinema, con il film ‘Cado dalle nubi‘, un film a tratti autobiografico che affronta temi sociali ed economici molto attivi. Checco non si ferma certamente qui e prosegue con l’uscita di numerosi altri suoi film, i cui incassi raggiungono quote esorbitanti, come con Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado?, Tolo Tolo. L’amato attore ha certamente avuto una brillante carriera, apparendo spesso in una veste che ritrae un uomo poco acculturato e irriverente. In realtà, Zalone ha un impegnativo percorso di studio alle sue spalle: sapete in che cosa è laureato? Non immaginereste mai.

Checco Zalone, sapete in che cosa è laureato?

Checco Zalone ha dimostrato dagli esordi della sua carriera di essere in grado di arrivare molto in alto. I suoi film esprimono al meglio i problemi sociali ed economici che avvolgono il nostro Paese, senza aver timore di mettere in scena la realtà che ci circonda. Il suo successo si deve ovviamente alla sua personalità tanto schietta ed esuberante. La sua popolarità ha inizio nel 2006, quando incide la mitica canzone ‘Siamo una squadra fortissimi’, dedicata alla Nazionale che quell’anno vinse il Mondiale. Oggi è un’attore tanto amato quanto criticato, per i suoi temi trattati e soprattutto per il suo modo così schietto in cui vengono approfonditi. Checco Zalone prima di arrivare al successo ha però avuto un differente percorso di studio, sapete in che cosa è laureato? Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico, si è iscritto all’Università.

Inaftti, non tutti sanno che il mitico attore ha anche proseguito negli studi, conseguendo una laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari Aldo Moro. Una notizia che sicuramente avrà sorpreso tutti i suoi migliaia di fan, che da sempre lo seguono e apprezzano.

