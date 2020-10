E’ morto Franco Bolelli: aveva ‘collaborato’ anche con Jovanotti

Franco Bolelli è morto: nella sua lunga e splendida carriera, ricordiamo anche una collaborazione con artisti del calibro di Jovanotti…

E’ morto Franco Bolelli: saggista, e filosofo milanese. Famoso per aver collaborato nella sua brillante carriera con diversi artisti della musica italiana, tra cui Jovanotti. Ad annunciarlo sua moglie Manuela Mantegazza in un post social proprio poche ore fa. Ha scritto “Franco se ne è andato stanotte. La vita sembra scivolare bonaria tra le pieghe del tempo, crediamo di poter cancellare i dolori con un bacio, guarire le ferite con una carezza, asciugare le lacrime con un abbraccio. Le luci e le ombre sembrano tutte al loro posto, i progetti stanno lì, i sogni sono dietro la prossima curva, i pensieri e le idee tengono insieme il tuo mondo e lo colorano, poi, all’improvviso, uno squarcio cancella quell’equilibrio fragile e il paesaggio diventa livido e angosciante, ma c’è qualcosa dentro di noi che sentiamo vivere al di là del tempo, al di là di ogni limite. Stanotte prima che se ne andasse per sempre dal mio abbraccio gli ho detto: “aspettami” e lui ha fatto sì con la testa”.

Chi era Franco Bolelli: filosofo milanese classe 1950, aveva 70 anni

Come detto, nella sua carriera ci sono tantissime collaborazioni molto rilevanti: da Stefano Boeri a Jovanotti. E’ stato anche redattore di Gong ed ha fondato Musica 80!. E’ stato anche docente al Politecnico di Milano. Insomma, la sua carriera è stata a dir poco brillante. Ha pubblicato anche Con gli Occhi della Tigre (per una filosofia vitale epica erotica sentimentale). Per Tutti I Per Sempre (Amazon, 2019), +Donna +Uomo (Tlon, 2017) e Tutta la Verità sull’Amore (Sperling&Kupfer, 2015), Si Fa Così (Torino, Add, 2013), Giocate! (Torino, Add, 2012), Viva Tutto! insieme a Jovanotti (Torino, Add, 2010). Tra le sue ‘opere’, possiamo ricordare che ha messo in scena anche diversi festival, come Il Festival dell’Amore, Frontiere, Living Simplicity e Mi030 con Stefano Boeri.