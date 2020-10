Perchè Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati? Sul web circolano alcune indiscrezioni: ecco i motivi

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono conosciuti nel novembre del 2005, ma la notizia balza agli onori della cronaca rosa solo nell’estate del 2006, quando la relazione diventa di dominio pubblico. Allora Briatore era direttore generale della Renault, team di Formula 1, mentre la Gregoraci era da poco stata allontanata dalla Rai dopo l’inchiesta Vallettopoli che la vedeva coinvolta. I due si sposano due anni dopo, il 14 giugno del 2008. Due anni dopo ancora, il 18 marzo del 2010, nasce il loro primo ed unico figlio, Nathan Falco. Inizialmente Briatore voleva chiamare il figlio Falco, ma la Gregoraci ha imposto anche un secondo nome, di origine ebraica, che significa ‘dono di Dio‘. Il loro matrimonio dura fino al 23 dicembre del 2017, quando firmano la separazione consensuale, mettendo così fine alla loro storia d’amore.

Perchè Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono lasciati?

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è durata circa nove anni. I due sembravano una coppia affiatatissima, nonostante la grossa differenza d’età. Quando si sono sposati, infatti, la Gregoraci aveva 28 anni, mentre Briatore ne aveva 58, ben trenta in più. Nel 2017, però, i due hanno firmato la separazione consensuale, mettendo così fine al loro matrimonio. I motivi della rottura non sono mai stati ufficializzati dalla coppia. Sia la Gregoraci che Briatore hanno sempre preferito tacere riguardo alle vicissitudini interne. Sui rotocalchi di gossip, però, sono apparse numerose indiscrezioni. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, scrisse che la Gregoraci, durante le pause lavorative, girasse volentieri a Parma, nascosta da cappucci e parrucche, per incontrare un amico speciale. Il matrimonio, però, era già al capolinea da diverso tempo e di conseguenza la presenza di terzi non sarebbe mai stato un segreto tra i due.

Questa sera Flavio Briatore racconterà la sua verità sull’ex moglie Elisabetta Gregoraci! Appuntamento in prima serata su #Canale5 con #GFVIP 👁 Pubblicato da Grande Fratello su Lunedì 5 ottobre 2020

Il presunto tradimento, però, non sarebbe il reale motivo che ha portato alla rottura tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Sempre sul settimanale Chi si legge che la storia d’amore non ha mai goduto di lunghi periodi di serenità: “Una storia che ha avuto sempre strascichi malinconici, eccezion fatta per la nascita di Nathan Falco, il loro regalo più grande, e pochi sorrisi“. Il loro matrimonio, dunque, sarebbe terminato per una serie di incomprensioni che i due non sarebbero mai riusciti a superare. Ad oggi i due mantengono un rapporto cordiale, anche per Nathan Falco. La Gregoraci però, come si evince dal suo comportamento nella casa del Grande Fratello Vip, sembra risentire dell’ombra molto ingombrante dell’ex marito.