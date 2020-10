Enrica Bonaccorti e il celebre incontro con Giuseppe Ungaretti: quel gesto inaspettato del sommo poeta nei confronti della donna.

La bellissima Enrica Bonaccorti è sicuramente una delle icone del panorama italiano, apprezzata ed amata da un vasto pubblico. Nata nel 1949 ha iniziato la sua carriera come attrice di teatro e di cinema, ottenendo un successo fuori dagli schemi. La Bonaccorti ha esordito in televisione nel 1978, raggiungendo in particolar modo una grande fama negli anni ottanta con ‘Italia sera’ e ‘Pronto, chi gioca?’. Ma non solo, Enrica è anche un’eccezionale conduttrice, tantissimi sono i programmi da lei condotti, come Seratissima e Canzoni Spericolate, Cuori D’oro, Strada Facendo e tanti altri ancora. Ha sempre dimostrato di poter essere in grado di spaziare da un ambito ad un altro senza mostrare nessuna difficoltà nel farlo. La donna ha anche esordito come scrittrice nel 2007 con il suo primo romanzo “La pecora rossa” , pubblicando un secondo libro qualche anno dopo, ossia L’uomo immobile. Negli ultimi anni è spesso ospite di diversi programmi, in veste di opinionista. Enrica non ha sempre avuto una vita felice, infatti ha raccontato di aver subito molestie ad 8 anni, un terribile episodio che sicuramente ha segnato incisivamente nel suo vissuto. La bellissima attrice ha anche raccontato un momento della sua giovinezza molto particolare, rivelando un incontro avuto con il sommo poeta Giuseppe Ungaretti.

Enrica Bonaccorti, l’incontro con Giuseppe Ungaretti: quel gesto inaspettato

L’amata Enrica Bonaccorti è fin dal preludio della sua carriera apprezzata e seguita, dimostrando di possedere sempre un particolare talento. Ha iniziato giovanissima come attrice, le sue doti attoriali hanno fin da subito conquistato e appassionato, e proprio per questo è stata rivestita di diversi importantiu ruoli in numerosi film. Non si può certamente sostenere che la bella Bonaccorti non abbia avuto una vita piena, ricca di successi. Non solo attrice ma è stata anche conduttrice di diversi programmi televisivi, accompagnata da maestri della conduzione italiana. Negli ultimi anni Enrica ha dato manifestazione del suo essere non sempre rivelato, e ha deciso di prendere carta e penna per poter esprimersi al meglio. E’ arrivata così la pubblicazione di due suoi eccezionali romanzi, La pecora rossa e L’Uomo immobile. La sua vita non è sempre stata molto lineare, ha raccontato di essere stata vittima di un terribile episodio da piccola. Inoltre, ha anche parlato di un difficile disturbo che l’ha colpita. Non tutti sanno però che la meravigliosa Enrica Bonaccorti nella sua giovinezza ha avuto un incontro con il sommo poeta Giuseppe Ungaretti. Infatti, intervistata da ‘I Lunatici’, l’attrice e conduttrice non ha nascosto i dettagli di quell’episodio. Ha dichiarato di essere stata per alcuni mesi nel gruppo degli anarchici, occupando la scuola e muovendo così per un po’, recandosi nelle case dei grandi, in particolare entrando in casa di Carlo Levi e di Giuseppe Ungaretti. Un giorno è entrata nella casa di quest’ultimo, e si è seduta sul divano. In seguito Ungaretti ha avuto per lei un gesto davvero inaspettato.

Infatti, Enrica ha raccontato che il sommo poeta rivolgendosi a lei, le ha dato una carezza sulle gambe. “Io stavo svenendo, pensavo fosse un film, avevo 18 anni. Era pensare come Leopardi che ti dà un pizzicotto”, ha espresso la Bonaccorti. Un incontro accompagnato da un gesto di Ungaretti di cui nessuno era a conoscenza e che ha ovviamente sorpreso tutti, un momento sicuramente non facile da portare nell’oblio.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui