Pochissime ore fa, l’ex amatissimo concorrente del GF ha annunciato a tutti i suoi sostenitori di essere diventato papà per la prima volta.

Sono diversi anni che il Grande Fratello entra nelle nostre case e con i suoi numerosi protagonisti cattura sempre di più l’attenzione. In queste sedici edizioni, e badate bene ci riferiamo soltanto alla versione ‘Nip’, sono davvero diversi i concorrenti che si sono susseguiti a vivere nella casa più spiata d’Italia. Eppure, ciascuno di loro ha saputo conquistare il cuore di tutto il pubblico italiano. È il caso, ad esempio, di questo amatissimo concorrente. Che, nonostante siano passati diversi anni dalla sua prima apparizione televisiva, continua a decantare di un successo davvero incredibile. Un successo che, sia chiaro, non si limita alla sfera lavorativo e social, ma si estende fino alla sfera privata e sentimentale. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: pochissime ore fa, l’ex concorrente del GF ha annunciato ai suoi sostenitori di essere diventato papà per la prima volta. Un annuncio davvero splendido, da come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, l’ex gieffino ha voluto immediatamente e prontamente condividere con tutti coloro che, in tutti questi anni, lo hanno supportato e sostenuto. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

GF, l’ex concorrente è diventato papà: splendido annuncio

Ma chi è l’ex concorrente del GF che è diventato papà per la prima volta e che non ha affatto potuto fare a meno di condividere questa splendida notizia con i suoi sostenitori? Stiamo parlando proprio di lui: Nando Colelli. Ebbene si. Il famosissimo, simpaticissimo e divertentissimo concorrente della decima edizione del noto reality di Canale 5 è diventato padre del piccolo Riccardo. A darne la notizia ufficiale, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, appena nato il suo primogenito, non ha voluto affatto tenersi questa notizia per sé. D’altra parte, il successo riscosso durante la sua partecipazione al Grande Fratello è stato immediato e, soprattutto, incredibile. È proprio per questo motivo che una notizia del genere Nando Colelli non poteva affatto non condividerla. ‘È nato Riccardo. 3,710 kg e lungo 52 cm’, scrive l’ex concorrente del GF per annunciare ai suoi sostenitori di essere diventato papà. Insomma, una notizia davvero splendida. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici tutti i suoi sostenitori. In un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato bombardato di likes e di commenti di auguri e di congratulazione da parte dei suoi carissimi sostenitori.

Un evento davvero grandioso per l’ex concorrente del GF, che, per la prima volta in assoluto, è diventato papà per la prima volta. Tantissimi auguri, carissimo Nando.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui