Alfonso Signorini indossa un simbolo speciale sulla sua giacca questa sera di lunedì 5 ottobre, durante la diretta del GF VIP: il dettaglio lo hanno notato tutti.

E’ iniziata pochissimi minuti fa una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Tantissimi colpi di scena sono attesi questa sera nel corso della diretta. Adua Del Vesco rivelerà ulteriori dettagli sulla vicenda che la lega a Massimiliano Morra, per Elisabetta Gregoraci invece ci sarà una sorpresa da parte di Flavio Briatore. Cosa succederà invece a Tommaso Zorzi? Poco prima della puntata, l’influencer ha minacciato di abbandonare la casa per un problema fisico. Il troppo dolore e le poche medicine lo hanno spinto ad oltrepassare la porta rossa, accedendo nell’anticamera che precede il portone di ingresso: non è uscito, ma il regolamento prevede che chi anche solo tocca ‘quella maniglia’ rischia la squalifica. Intanto, non appena è iniziata la diretta tutti hanno notato un dettaglio sulla giacca di Alfonso Signorini: avete già capito? Vi sveliamo subito tutto.

GF VIP, Alfonso Signorini: il ‘dettaglio’ lo hanno notato tutti

Alfonso Signorini ha aperto le danze con una nuova puntata del Grande Fratello VIP questa sera di lunedì 5 ottobre 2020. Il conduttore ha attirato particolarmente l’attenzione per un dettaglio presente sulla sua giacca: Signorini ha deciso di indossare il nastro rosa. Sapete tutti cosa indica quella spilla vero? E’ il simbolo della Campagna Nastro Rosa, segno della lotta contro il tumore al seno. Siamo nel mese di ottobre, chiamato anche ‘ottobre rosa’: il tutto il mondo questi giorni si tingono di rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Ha deciso di partecipare a questo movimento internazionale anche Alfonso Signorini che ha sfoggiato un meraviglioso nastro rosa sulla giacca che indossa questa sera di lunedì 5 ottobre durante la diretta del Grande Fratello VIP.

Anche Anastacia, la famosa cantante statunitense, ad inizio ottobre ha lanciato un appello a tutte le donne. “Non rimandate la mammografia a causa del Covid” ha scritto sui social la star che ha combattuto per ben due volte contro il tumore al seno. Oggi è impegnata nel fare informazione e sensibilizzazione su questo tema attraverso la fondazione ‘The Anastacia Fund’.