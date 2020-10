A poche ore dalla puntata di questa sera del GF Vip, il fidanzato di Adua Del Vesco le ha dedicato un messaggio da brividi: parole da brividi.

La settima puntata del Grande Fratello Vip, ne siamo certi, sarà davvero indimenticabile. E lo sarà ancora di più per Adua Del Vesco. Non soltanto, infatti, per una nuova puntata, Alfonso Signorini ha pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio, regalando dei veri e propri colpi di scena, ma anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, la giovanissima siciliana ha intenzione di raccontare tutta la verità. Sappiamo benissimo che, in queste ultime settimane, la ragazza è stata al centro dell’attenzione di tutti per il ‘caso’ Massimiliano Morra. È proprio per questo motivo che, come dichiarato dalla giovanissima gieffina a Dayane Mello, sembrerebbe che stasera assisteremo ad un vero e proprio punto di svolta in questa vicenda. Insomma, una puntata imperdibile, lo dicevamo. Ed è proprio per questo motivo che, a poche ore dalla messa in onda di questa settima puntata del GF Vip, il fidanzato di Adua Del Vesco ha voluto dedicarle un messaggio. Ecco le parole da brividi.

GF Vip, il messaggio per Adua da parte del fidanzato: parole da brividi

A pochissime ore dalla puntata di questa del GF Vip, il fidanzato di Adua Del Vesco ha voluto dedicarle un messaggio davvero da brividi. Come dicevamo precedentemente, la settima puntata del famoso reality di Canale 5 sarà davvero importante e, molto probabilmente, determinante per la bellissima attrice siciliana. Ed è proprio per questo motivo che Julian, il suo fidanzato, ha decido di farle sentire, nonostante la lontananza fisica, la sua vicinanza. E così, con un breve video che ripercorre la loro incredibile ed immensa storia d’amore, il giovane ha voluto incoraggiare Adua in previsione della puntata di questa sera con un sottofondo davvero ‘particolare’. A rendere, infatti, ancora più emozionante il tutto, Julian ha voluto dire delle parole davvero da brividi.

‘Hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità dettata dalla giovane età, adesso non puoi più permetterti di continuare a pagare passando per quella che non sei’, ha iniziato a dire il fidanzato di Adua Del Vesco in questo messaggio apparso sul suo canale Instagram a poche ore dalla puntata del GF Vip. Infine, poi, ha concluso: ‘Fregatene del contesto, dei giudizi, perché l’unica cosa importante è essere se stessi e andare a letto tranquilli. Affronta chi devi affrontare e mangiatelo, proprio come affronti me nelle nostre discussioni’. Insomma, delle parole davvero da brividi. Ma cosa accadrà stasera? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui