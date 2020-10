Flavio Briatore ha rotto il silenzio ed ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci, la sua ex moglie oggi concorrente della casa del GF VIP.

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP è cominciata da poco ed ha già regalato tantissimi colpi di scena. Il primo è quello che riguarda Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: i due attori, oggi concorrenti del reality, hanno rivelato di non aver avuto alcuna storia d’amore. Una clamorosa sorpresa arriva per Elisabetta Gregoraci: il suo ex marito, Flavio Briatore, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Nell’ultima puntata andata in onda i due ex coniugi hanno avuto un ‘botta e risposta’ da lontano: la concorrente del GF VIP ha letto alcune parole rilasciate dall’ex marito in un’intervista ed ha risposto usando parole piuttosto dure. Il famoso imprenditore ha deciso di rompere il silenzio: ecco cosa è successo questa sera di lunedì 5 ottobre.

GF VIP, Flavio Briatore rompe il silenzio: la sorpresa in diretta per Elisabetta Gregoraci

Nella diretta del GF VIP, questa sera di lunedì 5 ottobre 2020, i riflettori sono stati puntati su Elisabetta Gregoraci. La showgirl concorrente del reality sta instaurando una ‘particolare amicizia’ con Pierpaolo Petrelli. Nella scorsa puntata Elisabetta ha letto in diretta alcune parole rilasciate dall’ex marito, Flavio Briatore, in un’intervista: la conduttrice televisiva, gieffina, ha risposto duramente alle ‘provocazioni’ fatte dall’imprenditore. Oggi, lunedì 5 ottobre, Briatore ha rotto il silenzio: ha scritto una lettera per l’ex moglie.

“Cara Elisabetta, inizio col dire che dal principio ero contento della tua partecipazione al GF VIP. Alcune tue affermazioni mi hanno fatto male. Portare il privato in pubblico non ci appartiene, facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto. Ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto. Insieme abbiamo realizzato il sogno di figlio che abbiamo. Insieme dobbiamo proteggerlo e coltivare il bene per la famiglia che non può essere spezzato dalla tv o dal lavoro. Viviamo rispettandoci, ti voglio bene e continuerò a volertene” sono le parole di Flavio Briatore scritte in una lettera recapitata alla produzione del GF VIP per l’ex moglie Gregoraci.