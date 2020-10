GF Vip, Maria Teresa Ruta abbandona la casa? Potrebbe succedere che…

GF Vip, Maria Teresa Ruta abbandona la casa? La donna sembra essere intenzionata a prendere questa inaspettata decisione.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco meno di un mese e già sono molti i colpi di scena che hanno avvolto il programma condotto, anche per questa stagione, da Alfonso Signorini. Tra gli opinionisti scelti dall’uomo Pupo ed Antonella Elia, che con le loro personalità tanto dirette e schiette movimentano le puntate. Numerosi sono i concorrenti presentati, anche se come sappiamo non ha fatto il suo ingresso Paolo Brosio, infatti, dopo numerose indiscrezioni, quest’ultimo ha rivelato di essere risultato positivo al coronavirus, motivo per cui non è entrato al Grande fratello Vip, almeno per il momento. I partecipanti in gioco continuano ogni giorno a sorprendere i telespettatori, tra risate e party, scontri e accesi confronti, legami stretti e altri spezzati. Non si può dire certamente che questa edizione non sia confortata da un’atmosfera super avvincente. Ad allietare gli animi in casa anche la bellissima Maria Teresa Ruta che è entrata nel reality in coppia con la figlia Guenda, e che ha mostrato un lato del suo carattere davvero inaspettato, ma molto apprezzato dal pubblico. Negli ultimi giorni però la donna sembra essere in preda allo sconforto, e ha pensato più volte di abbandonare il reality.

GF Vip, Maria Teresa Ruta abbandona la casa?

Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip sembra essere davvero avvincente, diversi già i colpi di scena avvenuti nel noto reality, come l’improvviso abbandono a 24 ore dall’inizio di Flavia Vento, a causa di una forte nostalgia provata nei confronti dei suoi amati cani. E ancora, colpo di scena, l’entrata in casa di Gabriel Garko che ha avuto un commovente incontro con Adua Del Vesco, rivelando a tutta Italia il suo finto legame con la donna avuto in passato. I concorrenti in gioco sono tutti accompagnati da forti personalità e non si può dire non ‘ballerine’. Ad animare l’atmosfera in casa Maria Teresa Ruta, entrata al Grande Fratello Vip insieme alla figlia Guenda, come concorrente unico. Negli ultimi giorni però la donna sembra essere presa dal malessere, il tutto dovuto al fatto che la figlia ha palesato più volte il suo sconforto per le nomination subite, causate dal legame che la Ruta ha con gli altri concorrenti, non molto lineare. Maria Teresa per questo motivo ha anche espresso più volte la possibilità di lasciare la casa in qualsiasi momento pur di vedere felice la figlia.

In un momento di sconforto, la Ruta ha quindi confessato apertamente questo suo proposito a Stefania Orlando e Matilde Brandi, mostrando tutta la sofferenza avvertita alle due concorrenti, che hanno cercato di portare la donna sulla strada giusta. Anzi, hanno anche confortato Maria Teresa sostenendo che il Grande Fratello Vip unirà madre e figlia ancora di più, dato che in passato non sono state molto vicine. Quale sarà la decisione di Maria Teresa Ruta? Tutti sintonizzati questa sera su canale 5 per seguire il Grande Fratello Vip e scoprire cosa accadrà.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui