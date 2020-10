Nel corso della settima diretta del GF Vip, Massimiliano Morra ha finalmente detto la verità sulla sua storia con Adua Del Vesco.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata del Grande Fratello Vip imperdibile e, soprattutto, una puntata dove Adua Del Vesco avrebbe detto tutta la verità sulla sua relazione con Massimiliano Morra. Ed, in effetti, è stato proprio così. Sappiamo benissimo che i due sono entrati nella casa più spiata d’Italia in qualità di ex fidanzati. E, soprattutto, da due persone che, dopo la fine della loro storia d’amore, non si parlavano e vedevano affatto da diverso tempo. Tuttavia, condividendo lo stesso tetto ventiquattro ore su ventiquattro, i due si sono riavvicinati. Ed hanno iniziato a riavere un rapporto umano. Qualcosa, però, nel corso delle settimane, è completamente cambiato. Dopo una dichiarazione di Adua alle sue compagne di viaggio sull’attore napoletano, la giovanissima attrice ha deciso di vuotare il sacco. E, soprattutto, di raccontare tutta la verità sulla sua relazione. E così, nel corso della settima puntata del GF Vip, sia Massimiliano che Adua hanno confessato che, in realtà, la loro storia d’amore è stata completamente inventata.

GF Vip, Massimiliano ed Adua Del Vesco: tutta la verità sul loro rapporto

Non soltanto Adua Del Vesco ha deciso di raccontare tutta la verità su Massimiliano Morra, ma anche lo stesso attore napoletano ha deciso di vuotare il sacco nella casa del Grande Fratello Vip. E, soprattutto, di spiegare cos’è realmente accaduto tra i due giovanissimi ragazzi. Così come la relazione con Gabriel Garko, anche quella vissuta con il buon Morra è stata completamente inventata. Non sappiamo, ovviamente, cosa sia realmente successo e cosa abbia spinto i due ragazzi a mentire, fatto sta la loro relazione è stata completamente finta. ‘La storia tra me e Adua non c’è mai stata. non c’è mai stata nessuna storia d’amore’, ha iniziato a confessare Massimiliano Morra nel corso della diretta della settima puntata del GF Vip. Confermando, quindi, ciò che, in questi ultimi giorni, si è detto sul web. E, soprattutto, ciò che si è pensato in questo ultimo periodo.

A confermare, infine, le stesse parole di Massimiliano Morra in diretta televisiva al Grande Fratello Vip è stata anche Adua Del Vesco. Che, pochissime ore fa, chiamata in confessionale perché pronta a confessare tutto, ha chiaramente raccontato anche lei di aver accettato dei ‘compromessi’ per entrare a fare parte del mondo dello spettacolo.

