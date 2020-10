GF VIP, Matilde Brandi si è infuriata con Tommaso Zorzi durante la diretta di questa sera di lunedì 5 ottobre: ecco cosa è accaduto.

E’ in corso una nuova puntata in diretta del Grande Fratello VIP e fino ad ora possiamo dire che ha regalato davvero tanti colpi di scena. Adua e Massimiliano hanno confessato di non aver avuto alcuna storia d’amore. Subito dopo la clamorosa rivelazione, è arrivata una sorpresa per Elisabetta Gregoraci: la concorrente del reality ha ricevuto una lettera dal suo ex marito, Flavio Briatore. Continuano i colpi di scena: proprio in questi minuti Matilde Brandi e Tommaso Zorzi stanno litigando furiosamente. I toni si sono alzati non poco: ecco cosa sta succedendo.

GF VIP, Matilde Brandi furiosa: durissima lite con Tommaso Zorzi

Matilde Brandi si è letteralmente infuriata: la lite avvenuta in diretta tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco ha fatto arrabbiare non poco la gieffina che non è riuscita a trattenersi. Ma cosa è successo prima che Matilde alzasse i toni? Adua nella scorsa puntata ha negato di aver confessato l’omosessualità di Massimiliano Morra: l’influencer milanese si è scagliato letteralmente contro la Del Vesco, accusandola di non esser sincera. I toni tra i due si sono alzati e sono volate parole dure, le stesse che hanno fatto infuriare Matilde.

Durante la pubblicità la Brandi si è scagliata contro Tommaso e con toni e parole dure gli ha chiesto di non esagerare con Adua. “Stai calma” gli ha risposto Zorzi e forse è stata proprio questa frase a scatenare la concorrente che ha letteralmente sbottato. “Mi dispiace perchè non puoi essere sempre protagonista. Non puoi giudicare le persone, sono stufa” sono state le parole in diretta di Matilde Brandi contro Tommaso. La concorrente ha ricevuto in seguito molti complimenti da Signorini e dai presenti in studio.