La corte serrata di Dayane Mello a Francesco Oppini fa arrabbiare mamma Alba e adesso anche la fidanzata Cristina comincia a spazientirsi.

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, sta facendo un ottimo percorso all’interno della Casa del GF Vip: il ragazzo si è integrato benissimo nel gruppo e dimostra di aver legato con la maggior parte degli altri concorrenti. C’è però una questione che lo riguarda e che sta dando molto da parlare sia dentro che fuori la Casa: parliamo del corteggiamento neanche troppo velato di Dayane Mello nei confronti del 38enne. La modella brasiliana sembra proprio non voler arrendersi ed essere determinatissima a far crollare le resistenze del ragazzo che, essendo fidanzato, finora ha sempre fatto finta di non cogliere gli inequivocabili ‘segnali’ di Dayane. A tal proposito, è intervenuta addirittura la stessa Alba Parietti che in questi giorni ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram dove ha chiesto che al figlio venga mostrato il video in cui Dayane, in confessionale, dichiara che Francesco le avrebbe lasciato intendere qualcosa in più di un’amicizia. Secondo la Parietti, il figlio non riesce a cogliere la malizia della Mello e perciò continua ad essere aperto e disponibile nei suoi confronti, ma sednza alcun interessa che vada oltre, innamorato com’è della sua attuale fidanzata, Cristina Tomasini.

Francesco Oppini e Dayane Mello: dopo mamma Alba interviene la fidanzata Cristina

Quest’ultima, ben lontana dalle dinamiche dello spettacolo, finora ha taciuto, ma proprio oggi ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui commenta la storia pubblicata dalla Parietti. Nel post, Cristina scrive di aver apprezzato molto la difesa di Alba nei confronti di Francesco e della loro storia d’amore e che la mamma del suo fidanzato è stata molto importante per lei in questo periodo in cui si è trovata costretta a sopportare di vedere certe immagini che non sarebbero gradite a nessuno, alludendo ovviamente alle scene che vedono Francesco Oppini ‘marcato stretto’ da Dayane Mello. A questo punto, però, Cristina fa anche una precisazione: secondo la ragazza, dovrebbe essere Francesco a prendere una posizione più decisa nei confronti della coinquilina e a non prestarsi a certi giochi ambigui che creano solo sofferenza e confusione. Alba ha a sua volta condiviso sul suo account il post pubblicato dalla Tomasini.

Cosa pensate di tutto ciò? Francesco dovrebbe essere più chiaro con la Mello?

