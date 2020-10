Nel corso della settima puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha ricevuto una sorpresa: il momento emozionante, poi il gesto che non sfugge.

Non soltanto incredibili colpi di scena nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip, ma anche tantissime emozioni. Dopo aver dedicato ampio spazio al ‘caso’ Adua Del Vesco – Massimiliano Morra e la lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi si è dimostrato il protagonista delle serata. Non soltanto per il litigio con l’attrice siciliana, ma anche per la splendida sorpresa ricevuta nel bel mezzo della diretta. Un momento davvero incredibile e che, diciamoci la verità, ha emozionato praticamente tutti. In primis, il diretto interessato. Che, com’è giusto che sia, non ha potuto affatto trattenere le lacrime. Una sorpresa davvero splendida, ma che tuttavia ha catturato l’attenzione di tutti anche per un gesto che non è assolutamente passato inosservato e che Tommaso Zorzi ha compiuto appena terminato il tutto. Cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, la sorpresa per Tommaso Zorzi: il gesto che non passa inosservato

Una puntata del GF Vip ricca di emozioni soprattutto per Tommaso Zorzi. Che, come dicevamo precedentemente, è stata il protagonista di una sorpresa davvero splendida. Dopo aver concluso definitivamente il capitolo Adua Del Vesco – Massimiliano Morra, l’influencer milanese è stato chiamato nella mistery room. Ed ha vissuto un momento davvero incredibile. A distanza di quasi un mese dall’inizio della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi ha ricevuto una sorpresa bellissima nel sentire la voce della sua tenerissima mamma Armanda. Un momento davvero emozionante, c’è da ammetterlo. E che, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato soprattutto per un gesto che Tommaso Zorzi, ancora prima della fine delle telefonata con sua madre, ha compiuto.

Tommaso Zorzi stava parlando con sua madre quando Alfonso Signorini, dati i tempi televisivi, ha dovuto interrompere la telefonata. E la madre dell’influencer, molto probabilmente non capendo cosa stesse accadendo, ha continuato a parlare. Così il gieffino ha abbandonato la stanza ed ha detto: ‘Mamma è finita il tempo’. Insomma, una sorpresa davvero incredibile per Tommaso Zorzi durante la settima puntata del GF Vip, no?

