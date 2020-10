Nel corso della puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha letteralmente smascherato Adua in diretta: pubblicata la chat che la ‘incastra’.

Se questo è l’inizio del Grande Fratello Vip, non osiamo affatto immaginare cosa accadrà fino a fine settima puntata. Sin dalla prima battuta di questo nuovo appuntamento, il reality show condotto da Alfonso Signorini ci ha regalato dei grandissimi colpi di scena. Non soltanto perché, a distanza di quasi un mese dall’inizio della quinta edizione del GF Vip, Massimiliano Morra ha raccontato tutta la verità sulla sua storia d’amore, a questo punto fasulla, con Adua Del Vesco, ma anche sul litigio tra la giovanissima attrice siciliana e Tommaso Zorzi. Ma cos’è esattamente successo tra di loro? Il motivo del loro attrito va rintracciato nel corso della puntata scorsa. Quando l’attrice ha negato di aver confessato alla sue due compagne di viaggio l’omosessualità di Morra e l’influencer milanese, in confessionale, invece, ha confermato di sapere anche lui questa cosa perché informato anche lui dalla diretta interessata poche ore prima di entrare nella casa del GF Vip. ‘

GF Vip, Tommaso Zorzi smaschera Adua Del Vesco: la chat l’incastra

‘Chiedo alla persona che gestisce il mio Instagram di aprire la chat con Adua’, ha detto Tommaso Zorzi nel corso della settima puntata del GF Vip per convalidare la sua tesi di aver incontrato l’attrice siciliana pochi giorni prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Ecco, detto fatto! Appena ascoltate queste parole, sul profilo social ufficiale dell’influencer milanese è apparsa la ‘famosa’ chat scambiata tra i due concorrenti del GF Vip mentre erano ancora in albergo. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

È proprio questa la chat che, pochissimi istanti fa, è stata condivisa sul profilo social ufficiale di Tommaso Zorzi e che, da come si può chiaramente vedere, ‘incastra’ letteralmente Adua Del Vesco. ‘La verità si dica’, c’è scritto a corredo di questa foto che ripropone lo scambio di messaggio tra i due concorrenti del GF vip prima ancora di entrare nella casa. E che, da come si può chiaramente vedere, convalida le parole di Tommaso quando ha detto di aver incontrato la siciliana ancora prima del loro inizio.

