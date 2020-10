Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip e proprio in questi giorni ha sganciato una vera e propria bomba: il commento infuocato della figlia di Lorella Cuccarini.

Il GF Vip continua a far discutere e il web è letteralmente impazzito per l’ultima bomba sganciata da Tommaso Zorzi: ecco il commento infuocato della figlia di Lorella Cuccarini. Non bastava l’indiscrezione su Maria Teresa Ruta riguardo il possibile abbandono in favore dalla figlia o l’esplosione di Elisabettta Gregoraci contro gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia a rendere la situazione esplosiva. Ci ha pensato Tommaso Zorzi a buttare benzina sul fuoco con una bomba sganciata proprio a pochi minuti dalla fine della puntata di Venerdì, durante le nomination: cos’è successo? L’influencer milanese ha dichiarato ad Alfonso Signorini, conduttore del programma, che Adua Del Vesco avrebbe mentito spudoratamente riguardo alla clip mostrata in cui sussurra all’orecchio di Dayane Mello che Massimiliano Morra sarebbe gay. Nonostante l’attrice abbia ripetuto molte volte che la parola usata è stata “stratega”, Tommaso Zorzi ha rivelato in diretta, dal confessionale, che Adua Del Vesco avrebbe raccontato anche a lui, prima di entrare al GF Vip, dell’omosessualità di Massimiliano Morra, smascherandola. Le parole di Tommaso Zorzi hanno fatto impazzire il web e un commento infuocato è arrivato proprio dalla figlia di Lorella Cuccarini. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, la figlia di Lorella Cuccarini e quel commento infuocato su Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha creato un bel po’ di scompiglio al GF Vip, in particolare con le sue parole riguardo alla celebre Lorella Cuccarini che, secondo il giovane, sarebbe “contro i diritti dei gay” e contro l’adozione da parte di coppie omosessuali. La risposta di Lorella Cuccarini è arrivata puntuale e la donna ha precisato che non è solita rispondere alle provocazioni, ma che l’argomento l’ha toccata e ha scelto di chiarire di non essere assolutamente contro nessuno, non è da lei discriminare, ma ha solo dato una sua opinione riguardo la questione delle adozioni. Inoltre, si è dichiarata anche aperta a chiarire con il giovane quando uscirà dalla casa, magari di fronte ad un caffè. Quando Tommaso Zorzi ha sganciato la bomba su Adua Del Vesco in confessionale, la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, ha commentato il video su Trash italiano: “Dice di essere contro gli outing forzati e poi dice che Massimiliano è gay davanti a milioni di telespettatori” è stato il commento infuocato. In effetti, Tommazo Zorzi aveva affermato in puntata che fare outing è una cosa molto personale e ognuno deve avere i suoi tempi e modi, poi, però, per smascherare la bugia di Adua Del Vesco, ha confermato ciò che l’attrice gli avrebbe riferito in albergo, prima di entrare la GF Vip.

Tommaso Zorzi ci ha tenuto a precisare che ha voluto dire la verità perché non gli era piaciuto vedere Adua Del Vesco mentire, con tanto di rosario in mano, pur sapendo cosa gli aveva detto in albergo: cosa ne pensate del commento infuocato di Chiara?