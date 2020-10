Era Mirko di “Love me Licia”: ecco com’è diventato e cosa fa oggi

Ha fatto sospirare centinaia di fan interpretando Mirko in Love me Licia al fianco di Cristina D’Avena: ecco com’è diventato e cosa fa oggi.

Love Me Licia è stata la serie televisiva italiana tratta dal cartone animato “Kiss me Licia” e interpretato dalla splendida Cristina D’Avena, che di recente ha fatto esplodere i social con uno scatto particolare. La cantante ricopriva il ruolo della protagonista, Licia, una ragazza dolce e dal grande cuore che si innamora di Mirko, vocalist della band Bee Hive e fratello maggiore del piccolo Andrea. Il personaggio di Mirko in Love Me Licia ha fatto innamorare migliaia di fan che sognavano una storia d’amore romantica e appassionata come quella tra i due protagonisti. Famoso per il suo ciuffo rosso in mezzo ad una massa di riccioli biondi, incarnava il fidanzato ideale, sempre premuroso, attento e pieno di complimenti e dichiarazioni d’amore per la dolce fidanzata. Ma com’è diventato oggi il Mirko di Love me Licia e cosa fa nella vita? Scopriamolo

Love me Licia: ecco com’è diventato Mirko, il protagonista

La storia tra Mirko e Licia, ostacolata dal padre di lei e dai tanti corteggiatori che entrambi avevano intorno, è stata un punto saldo nell’infanzia di moltissimi fan. L’interprete del protagonista, Pasquale Finicelli, di origine napoletana e classe 1963, è stato un fotomodello e un cantante, oltre che un attore. Da molto tempo si è allontanato dalla carriera televisiva e, al momento, pare lavori come autista privato. Niente più ciuffo rosso ribelle, ma una chioma di capelli scuri a incorniciare il volto di Pasquale Finicelli che, sebbene ovviamente cresciuto e cambiato, porta ancora con sé il fascino che conquistò il pubblico di Love Me Licia con il personaggio di Mirko. Da quanto risulta, i componenti della band Bee Hive hanno mantenuto un bel rapporto e, di tanto in tanto, sui loro profili social postano i video di alcuni brani interpretati insieme. Cristina D’Avena, invece, che interpretava la protagonista, è ancora un volto noto del panorama televisivo ed è seguitissima sul suo profilo Instagram. Volete vedere com’è diventato Mirko di Love me Licia? Eccolo!

Riuscite a riconoscere il bel Mirko che ha fatto innamorare centinaia di fan?