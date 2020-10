Non è L’Arena, retroscena clamoroso su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: la rivelazione è avvenuta in diretta tv.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del noto programma Non è l’Arena, condotto da Massimo Giletti, che ormai da anni riesce a portare a casa elevati ascolti. Nella diretta di domenica 4 ottobre Giletti ha fatto un vero e proprio colpo. Infatti, come sappiamo, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip di questa nuova edizione sono presenti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, i due in passato almeno da quanto era risaputo, avevano avuto una storia d’amore, definitivamente terminata. Nella casa più spiata d’Italia hanno avuto un confronto molto acceso, dato che dai tempi della loro chiusura non avevano più avuto un avvicinamento. L’incontro era avvenuto sul set, dato che Adua e Massimiliano hanno recitato insieme in importanti fiction. Negli ultimi giorni però numerose sono le indiscrezioni che hanno animato questo passato legame, che sembra essere avvolto da un’ombra di mistero. Infatti, molte sono le voci di un presunto falso fidanzamento di Adua e Morra, dopo che sono sorte delle notizie alquanto inaspettate sul finto legame anche tra Gabriel Garko e la famosa attrice, scoperto in seguito all’incontro tra i due in diretta. Diversi i rumors che hanno raccontato di un rapporto creato da ‘qualcuno’, perchè era credenza allora che l’amore nato tra due attori di una fiction o di un film potesse far appassionare ancora di più i fan, immergendoli completamente nella loro storia. Proprio ieri sera a Non è L’Arena è avvenuto un colpo di scena, tra gli ospiti di Massimo Giletti il produttore dell’Ares Alberto Tarallo che ha rivelato la verità ai microfoni del programma. Entriamo nel dettaglio della vicenda.

Una nuova puntata del noto programma Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti è andata in onda ieri sera, domenica 4 ottobre. La diretta è stata ricca di colpi di scena e rivelazioni che nessuno immaginava. Infatti, tra gli ospiti chiamati da Giletti l’ormai noto produttore dell’Ares Alberto Tarallo. L’uomo ha fatto una rivelazione sconcertante su Adua del Vesco e Massimiliano Morra, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip. Come sappiamo i due attori erano stati insieme in passato, ma negli ultimi giorni è stato alzato un enorme polverone, infatti, sono numerose le voci di una finta storia d’amore creata tra i due all’epoca. A dire finalmente la verità è stato il produttore Tarallo, il re delle fiction. Alberto ha espresso il suo rammarico per le dichiarazioni di Adua e Massimiliano al Grande Fratello Vip. Ma il colpo di scena è avvenuto quando l’uomo ha apertamente dichiarato che la storia tra Adua e Massimiliano era finta, creata a tavolino, dopo che la ragazza aveva raccontato di essersi lasciata con il suo compagno.

Tarallo ha anche sostenuto di essere molto sconcertato dopo le parole di Adua, infatti ha rivelato di essersi sempre mostrato disponibile nei confronti dell’attuale concorrente del reality, di averla anche aiutata durante il periodo in cui ha sofferto di anoressia. “Credo che alla base di tutto ci sia un rancore, ma penso che qualcuno abbia lavorato su questo rancore un po’ infantile per architettare qualcosa contro di me”, ha raccontato espressamente il produttore. Un retroscena che ormai da giorni avvolgeva il rapporto di Morra e Del Vesco, tra insinuazioni e pesanti bugie, portato alla luce da Alberto Tarallo che ha rivelato in diretta il finto legame fra i due attori.

