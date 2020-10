Per chi crede nell’Oroscopo è consapevole che ad ogni segno zodiacale è associato un colore, una pietra preziosa, una caratteristica fisica: ecco qual è il fiore corrispondente.

Secondo l’Oroscopo ad ogni segno zodiacale corrispondono precise caratteristiche fisiche, caratteriali, emotive ma anche pietre preziose, colori, elementi naturali. Spesso, le persone trovano affascinante scoprire quali comportamenti, sogni e decisioni potrebbero essere legate all’impulso dei pianeti e quanto l’astrologia potrebbe influenzare il nostro quotidiano. Ecco una lista dei fiori che, secondo l’Oroscopo, rappresentano i vari segni dello zodiaco e il motivo della corrispondenza. Cominciamo con l’Ariete, primo tra tutti, leader e carismatico, che ama dimostrare il suo valore e il cui fiore non poteva che essere il Narciso, simbolo di vanità e bellezza. Segue poi il Toro, il segno forse più passionale, determinato e a volte pungente, ragion per cui il suo fiore è la bellissima rosa rossa, affascinante ma piena di spine. Troviamo adesso i Gemelli, emblematici e complessi, spesso ambivalenti, a cui è associato il Giglio per la sua purezza apparente ma pieno di forza vitale. Secondo l’Oroscopo, il Cancro è il segno più docile, timido e sensibile, per cui il fiore adatto potrebbe essere la ninfea, che galleggia serenamente sul pelo dell’acqua. Il girasole non poteva che rappresentare il Leone e la sua energia, la forza e l’egocentrismo che a volte li domina. Per la Vergine, leali e razionali, esempio di fedeltà, il fiore adatto è la Gardenia.

Oroscopo: ad ogni segno zodiacale il fiore corrispondente

Proseguiamo con i fiori che, secondo l’Oroscopo, si abbinano agli altri segni zodiacali. Arriviamo alla Bilancia, equilibrati e precisi, rappresentati alla perfezione dall’Iris per la sua incredibile eleganza e allo Scorpione, appassionati e misteriosi, a volte vendicativi, a cui corrisponde il rododendro per la bellezza incredibile e tentatrice. Per il Sagittario, che secondo l’Oroscopo è il segno più equilibrato e ottimista, il fiore adatto sarebbe il Garofano per il suo aspetto regale. Il Capricorno, determinato e concreto ma facile all’innamoramento, è rappresentato alla perfezione dal Papavero rosso che rimanda al potere e alla passione. L’Acquario è il ribelle tra i segni zodiacali e, per questo motivo, secondo l’Oroscopo, il suo fiore è il Geranio. Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, ovvero i creativi e gli indecisi, trovano nella Peonia la fonte di riflessione che gli occorre. Una lista davvero incredibile, in cui ognuno potrebbe riconoscere o meno il proprio fiore preferito o, magari, scoprire un’affinità maggiore con un altro segno zodiacale grazie alle caratteristiche che gli corrispondono.

E voi, cosa ne pensate del fiore associato al vostro segno zodiacale, è il vostro preferito?

