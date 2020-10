Patrizia De Blanck, il tragico dramma di sua figlia Giada: il racconto choc

Patrizia De Blanck, sua figlia Giada ha vissuto un vero e proprio tragico dramma: il racconto choc in diretta televisiva.

Patrizia De Blanck è la vera e propria protagonista indiscussa di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Naufraga de L’isola dei Famosi nel 2008 e, soprattutto, spesso e volentieri protagonista indiscussa dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, la contessa si è facilmente fatta apprezzare nella casa di Cinecittà. Tanto da essere considerata una vera e propria spalla per tantissimi suoi compagni di viaggio. Certo, i momenti in cui è una furia non mancano affatto, ma tutto sommato la De Blanck si è dimostrata come la colonna portante di questa edizione sin dal suo ingresso sotto i riflettori. Della sua vita, lo sappiamo, conosciamo davvero tutto e, soprattutto, lei stessa non ha mai nascosto nulla. Eppure, sapete che la figlia di Patrizia De Blanck ha vissuto un vero e proprio dramma? A raccontare ogni cosa è stata la giovanissima Giada. Che, in una sua intervista a ‘Storie Italiane, si è lasciata andare ad un vero e proprio racconto choc.

Patrizia De Blanck, il dramma di sua figlia Giada: parole da brividi

È capitato tantissime volte che, in queste settimane trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si sia messa a parlare di sua figlia Giada. Ecco, sapete che la giovanissima romana, diversi anni fa, ha vissuto un vero e proprio dramma? A raccontare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata a diretta interessata. Che, in una sua intervista a ‘Storie Italiane’ nel 2019, si è lasciata andare ad un vero e proprio racconto choc riguardante il suo più grande incubo. Per circa un anno ed, esattamente, dal 2011 al 2012, la figlia di Patrizia De Blanck ha vissuto un vero e proprio dramma perché è stata vittima di stalking. Quello che, inizialmente, Giada credeva fosse un ammiratore, molto presto in realtà si è dimostrato un vero e proprio persecutore. Da una semplice rosa sul motorino fino a bigliettini che l’hanno davvero spaventata e terrorizzata, l’ex nuafraga de L’isola dei Famosi ha vissuto un vero e proprio incubo. Da cui, però, è riuscita a uscirne davvero alla grande.

Insomma, un vero e proprio dramma quello vissuto dalla figlia di Patrizia De Blanck per circa un anno. Che, fortunatamente, si è concluso nei migliori dei modi.

