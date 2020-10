È stata la prima tronista nella storia di Uomini e Donne, ve la ricordate? Ecco cosa fa adesso e com’è cambiata la sua vita dopo il programma.

Uomini e Donne, lo sappiamo, benissimo è un programma che va in onda da metà anni ’90. E, soprattutto, da inizio anni 2000 è diventato un vero e proprio programma per trovare l’amore. Sono passati circa 20 venti anni dalla sua prima edizione. E, nel corso del tempo, si sono susseguiti tantissimi tronisti e troniste. Ecco, ma vi ricordate, invece, chi è stata la prima tronista di Uomini e Donne? In questi venti anni, lo sapete benissimo, sono cambiate tantissime cose. Dapprima suddiviso in Trono Classico Maschile e quello Femminile, il programma di Maria De Filippi, con il passare del tempo, ha previsto delle puntate dedicate principalmente alla partecipazione degli Over. E, a partire da quest’anno, invece, dei veri e propri troni misti. Insomma, è accaduto davvero di tutto, c’è da ammetterlo. Eppure, vi ricordate chi è stata colei che è stata la prima tronista in assoluto di Uomini e Donne? Tranquilli, ci pensiamo noi! Ecco di chi stiamo parlando. E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al programma.

Lucia Pavan è stata la prima tronista della storia di Uomini e Donne. Giunta per la primissima volta nel dating show di Canale 5, la giovanissima e bellissima ragazza ha tentato di trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Purtroppo, però, non è andata affatto come voleva. Giunta alla scelta con Costantino Vitagliano, la tronista, purtroppo, ha ricevuto un categorico ‘no’. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono trascorsi all’incirca venti anni, ma com’è cambiata Lucia Pavan dopo la sua partecipazione al programma? E, soprattutto, cosa fa adesso? Dal punto di vista lavorativo, sappiamo che, attualmente Lucia Pavan è un’imprenditrice. E, soprattutto, una donna di gran successo. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Dopo il suo percorso a Uomini e Donne, la prima tronista della storia ha trovato l’amore al di fuori del contesto televisivo. Attualmente, infatti, è felicemente sposata. Ed è madre di una splendida bambina nata nel 2014.

Lucia Pavan, quindi, è stata la prima tronista di Uomini e Donne. Eppure, sembrerebbe che dopo la sua partecipazione al programma e, soprattutto, dopo il percorso non andato a fin di bene, la giovanissima ha drasticamente cambiato vita. Donna in carriera, mamma e moglie, la bellissima Lucia si gode alla grande la sua ‘nuova vita’ lontana dai riflettori. Complimenti!

