Temptation Island, arriva un’anticipazione sconvolgente: una delle fidanzate è sotto choc, il comportamento del compagno lascia senza parole

In merito alla quarta puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Speranza, che continua a vedere video fortissimi del compagno che si frequenta con altre ragazze nel villaggio, anche con atteggiamenti abbastanza equivoci! Per quanto riguarda una delle fidanzate, invece, la permanenza all’interno del villaggio è sempre più difficile. E il suo rapporto col compagno si sta velocemente sgretolando sotto i suoi occhi increduli. Ad un certo punto pare inevitabile che per la donna arrivi un crollo emotivo. La fidanzata in questione sta tenendo tutti incollati allo schermo e in moltissimi si chiedono come abbia fatto per così tanti anni a vivere una relazione che al momento pare così malsana. La ragazza dopo diversi crolli emotivi, si ritrova a dover nuovamente affrontare dei video sconvolgenti del compagno. Se settimana scorsa Alessia Marcuzzi era riuscita a calmarla, chissà se adesso riuscirà a fare da mediana ancora una volta.

Solo settimana scorsa, Speranza non era riuscita a sopportare il peso delle immagini del compagno al fianco di un’altra donna, crollando emotivamente. La conduttrice ha provato a farla riflettere invitandola a mantenere la calma. Una chiacchierata molto profonda, che ha portato alla luce molte difficoltà che la ragazza ha. Fino ad oggi, mentre il compagno ha ammesso di aver avuto altre storie extra coniugali, la ragazza invece ammette timidamente di aver avuto solo un uomo nella propria vita, e questo è Alberto.

Una situazione molto difficile, che adesso si complica ulteriormente. Speranza infatti viene informata durante il falò della presenza di un video decisamente molto forte. Nelle immagini è possibile vedere il compagno Alberto alle prese con la tentatrice che sta frequentando. I due sono in atteggiamenti non solo molto intimi, ma anche molto equivoci, che rendono la situazione ancor più esasperante. L’uomo abbraccia la ragazza in piscina, e i loro corpi sono pericolosamente vicini, permettendo a Speranza di assistere alla scena non solo incredula, ma anche molto schifata. Le parole della ragazza sono infatti lapidarie: “Che schifo”. Una situazione complicatissima, oltre che molto triste. Sotto il post su instagram ovviamente i fan del programma si sono espressi molto duramente nei confronti di Alberto, che sembra aver dimenticato totalmente della presenza della compagna nel villaggio accanto.