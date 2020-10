Tommaso Zorzi ha un ‘problema fisico’: il concorrente del GF VIP stava per abbandonare il reality, si è fermato nell’anticamera che precede il portone d’ingresso della casa. E’ successo a poche ore della diretta.

Manca poco all’inizio della settima puntata del Grande Fratello VIP: il pubblico di Canale 5 aspetta con ansia la diretta del famosissimo reality show che ogni giorno regala colpi di scena. Non mancheranno ovviamente questa sera: Adua Del Vesco racconterà ulteriori dettagli sulla vicenda che la lega a Massimiliano Morra. Stasera assisteremo ad un vero e proprio punto di svolta: sarà una puntata imperdibile. A poche ore dalla diretta però sta facendo chiacchierare anche un altro concorrente. Parliamo di Tommaso Zorzi il quale minaccia di voler abbandonare la casa per un problema fisico. Una scena che poteva passare quasi ‘inosservata’ è balzata agli occhi di tutti in particolare di Annie Mazzola e Awed che durante il loro ‘GF VIP Party’ hanno commentato l’improvviso comportamento anomalo del concorrente. Ora vi sveliamo subito cosa è accaduto poco fa.

GF VIP, Tommaso Zorzi ha un ‘problema fisico’: “Fa male”, vuole uscire dalla casa

Tommaso Zorzi, a poche ore dalla diretta della settima puntata del GF VIP, ha minacciato di abbandonare la casa. Per l’influencer sono giorni davvero dolorosi ed emotivamente difficili: nel corso della settimana si è sfogato con un pianto disperato in solitudine. I suoi problemi di salute, inoltre, non gli lasciano tregua. Ha accusato dolori legati alle emorroidi e nelle ultime ore la situazione è peggiorata: “Mi sta facendo un dolore della madonna. Sono tre giorni che dico di cambiarmi la crema” ha urlato Tommaso dopo aver aperto la prima porta per uscire dalla casa. Il concorrente ha accusato la produzione di non aver ricevuto le medicine richieste e per il troppo dolore stava per abbandonare la casa. L’improvvisa vicenda è andata in onda durante il ‘GF VIP Party’ condotto da Annie Mazzola e Awed: Tommaso si è fermato nell’anticamera che precede il portone d’ingresso della casa, grazie alle parole di Francesco Oppini non si è lasciato trasportare dal dolore ed è rientrato. Il regolamento del programma prevede che chi tocca anche solo la maniglia della porta rischia la squalifica: cosa succederà dunque a Tommaso Zorzi non appena inizierà la puntata in diretta questa sera di lunedì 5 ottobre? Non ci resta che attendere l’arrivo di Alfonso Signorini su Canale 5!