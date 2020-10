Uomini e Donne, uno dei cavalieri del parterre ha raccontato di essere stato vittima di un grave incidente: cos’è successo.

Una puntata di Uomini e Donne davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Anche per questo appuntamento di inizio settimana, infatti, il dating show di Canale 5 ha regalato delle ore più che entusiasmanti al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Ovviamente, come al solito, i protagonisti che si sono alternati al centro studio sono stati davvero diversi e numerosi. E, soprattutto, ciascuno di loro ha avuto la possibilità di raccontare la propria ‘storia’. È il caso, ad esempio, di questo cavaliere, new entry nel parterre di Uomini e Donne. Che, nel rispondere ad una domanda specifica del tronista Gianluca De Matteis, non ha potuto fare a meno di raccontare il suo incredibile dramma. Il giovane cavaliere di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato di essere stato vittima di un grave incidente stradale. Che non soltanto l’ha portato a trascorrere bene cinque anni in ospedale, ma ha fatto pensare addirittura ai medici di amputargli le gambe. Una storia da brividi, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha colpito praticamente tutti. In primis, Armando Incarnato. Che, appena terminato il racconto, si è mostrato affranto e in lacrime. Ma ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, il dramma: ‘Ho avuto un incidente grave’, racconto choc

Chiamato al centro dello studio di Uomini e Donne per la sua frequentazione con Claudia, il giovane cavaliere Nicola non soltanto non ha potuto fare a meno di chiudere con la bellissima dama del parterre, ma non ha perso occasione di rispondere al tronista Gianluca che, dopo la confessione del cavaliere di essere in cura dallo psichiatra e di non toccare una donna da ben cinque anni, gli ha chiesto il motivo per cui fosse seduto lì. È proprio in quest’occasione, infatti, che il cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato di essere stato vittima di un grave incidente stradale. E che, tra l’altro, lo ha portato a trascorrere ben cinque anni in ospedale. Un evento davvero drammatico, quindi. Non soltanto perché i medici gli avevano assicurato che non sarebbe più ritornato a camminare e a praticare sport, ma anche perché tutte le persone a lui care lo hanno letteralmente abbandonato. ‘Ho perso soldi ed aziende. Sono diventato povero’, ha continuato Nicola a raccontare a Uomini e Donne il suo incidente.

Insomma, delle parole davvero da brividi quelle che Nicola ha utilizzato nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne per descrivere il grave incidente stradale di cui è stato protagonista. E che com’è giusto che sia, ha fortemente cambiato, segnato e rafforzato la sua vita.

