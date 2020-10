Il celebre e talentuoso conduttore Amadeus ha rivelato di essere affetto da una condizione particolare e ha spiegato come riesce a gestirla: ecco i dettagli.

Il celebre e amatissimo conduttore Amadeus ha rivelato di soffrire di una condizione particolare e ha spiegato come riesce a gestirla. Lo showman originario di Ravenna è uno dei volti più amati della televisione italiana e la sua simpatia ha conquistato il pubblico che lo segue fedelmente. Tra i vari programmi di successo che ha condotto è impossibile dimenticare Domenica In, Stasera tutto è possibile e Tale e Quale Show. Amadeus ha realizzato anche uno dei suoi sogni nel cassetto quando è stato scelto per essere al timone del Festival di Sanremo, programma di cui proprio lui ha discusso ultimamente. Sposato con la bellissima Giovanna Civitillo con cui condivide il profilo Instagram, il conduttore ha due figli ed è un papà davvero speciale. A settimanale DiPiù TV, Amadeus ha rivelato di soffrire di una condizione particolare e ha anche spiegato come riesce a gestirla: scopriamo i dettagli.

Amadeus rivela la condizione di cui soffre

Il famosissimo conduttore Amadeus, uno dei volti più amati del panorama italiano, ha rivelato di soffrire di daltonismo, una condizione che provoca la “cecità di colori” ovvero il non riuscire a distinguere un colore dall’altro. Questo tipo di anomalia può essere assoluta, quindi impedire a chi ne è affetto di riconoscere qualsiasi tonalità, o parziale. Da quanto ha spiegato, Amadeus che è affetto da questa particolare condizione, riesce a distinguere solo alcune tinte di azzurro e blu, per questo motivo veste spesso in queste tonalità, oltre che il rosso. Con il suo grande senso dell’umorismo, il conduttore ha scherzato e dichiarato che, per il semaforo, sta attento all’ordine delle luci invece che alla tinta, per capire quando può passare o meno. Inoltre, Amadeus ha spiegato che è la moglie ad aiutarlo quando si tratta di fare shopping e, sempre con il sorriso che lo contraddistingue, ha ironizzato su cosa potrebbe combinare con gli abiti se lo lasciassero fare da solo.

Come sempre, Amadeus ha dimostrato tutto il suo senso dell’umorismo che lo rende tanto apprezzato e amato.