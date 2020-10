Amici, ricordate Susy Fuccillo? Cosa fa oggi e com’è diventata

Ricordate dell’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, Susy Fuccillo? Guardate com’è diventata oggi e cosa fa!

Ne è passato di tempo dall’ultima volta che l’abbiamo vista ad Amici di Maria de Filippi. Correva la settima edizione ed era solo una ragazzina: Susy Fuccillo è stata una ballerina del talent più amato dagli italiani. La napoletana è ricordata non solo per le sue movenze sensuali, per il suo bel viso, ma anche per le continue liti con la maestra Alessandra Celentano. Susy poteva sempre contare però su Garrison Rochelle, l’allora maestro di ballo, che l’ha sempre difesa. Ma cosa fa oggi la Fuccillo? Soprattutto, è cambiata da ieri ad oggi? Vi sveliamo tutto…

Susy Fuccillo è l’ex concorrente di Amici di Maria de Filippi: ha partecipato al talent show nella settima edizione ed era uno degli allievi più chiacchierati ed amati del programma! Susy Fuccillo è nata a Giugliano, in provincia di Napoli, il 1 settembre 1989: la sua passione per la danza è nata quando era subito una bambina e proprio per questo decise di iscriversi alla scuola televisiva di Amici. Dopo aver superato i provini, venne scelta per entrare nel famosissimo ‘live show’. L’edizione fu vinta da Marco Carta: al termine del programma Susy ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo ballando in programmi televisivi come ‘Italia’s Got Talent’ o ‘I migliori anni’. Ad oggi vive a Roma e dopo aver sposato lo storico fidanzato, Salvatore Raciti, ha dato alla luce due splendide bambine, Cristiana nel 2018 e Giordana l’11 aprile 2020. Susy sul suo account Instagram si presenta come designer e fondatrice di un brand, con una carriera da danzatrice e mamma non stop. Era bellissima tanti anni fa e lo è tutt’oggi: ecco come si è mostrata negli ultimi giorni sul suo canale social.