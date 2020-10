La bambina nella foto oggi è una delle influencer più amate dal pubblico: l’avete riconosciuta? Ecco di chi si tratta, il cambiamento è incredibile.

La bambina in questa foto è un’amatissima influencer, ma anche un personaggio televisivo che ha avuto grande successo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. L’avete riconosciuta? Come sempre accade in questi casi di foto del passato, il cambiamento è grandissimo. Del resto, il personaggio in questione oggi è una donna, mentre in questa dolce foto era solo una bambina. E’ stata sua madre a pubblicare lo scatto sul suo profilo Instagram, ottenendo ovviamente una vera e propria cascata di like e commenti da parte dei suoi followers e dei fan di sua figlia, che sono davvero tantissimi e sono rimasti estasiati dalla sua dolcezza e bellezza, che nel tempo non sono mai cambiate. Insomma, avete capito di chi stiamo parlando? Se avete ancora qualche dubbio, continuate a leggere e vi sveleremo il nome di questa bellissima e famosa influencer.

La bambina nella foto oggi è un personaggio televisivo e una famosa influencer: ecco di chi si tratta

La bambina nella foto è oggi un’amatissima influencer, ma ha raggiunto la popolarità per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, dove ha trovato quello che attualmente è il suo compagno, nonché padre delle sue figlie. Adesso avete capito di chi stiamo parlando? Non ci sono più dubbi ormai, è proprio lei, Beatrice Valli. In questa foto, che sua mamma Sandra Malavasi ha pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era una bambina dolcissima e molto bella. Caratteristiche, queste, che sono rimaste decisamente invariate nel tempo. Anche oggi che è donna e mamma di tre splendidi bambini, Beatrice è bellissima ed è super seguita sui social, dove condivide praticamente tutto della sua vita quotidiana. Nell’ultimo periodo è diventata anche un vero e proprio modello per molte donne, perché ha scelto di mostrare il suo corpo senza filtri dopo il parto, condividendo il cambiamento avvenuto dopo la nascita di Azzurra, cosa che non tutti avrebbero fatto. Beatrice, infatti, ha una forte personalità e non ha problemi a far vedere com’è cambiato il suo corpo dopo la terza gravidanza, che per lei è stata anche particolarmente impegnativa e delicata.

Oggi, però, il peggio è passato e Beatrice può godersi la splendida famiglia che ha creato insieme a Marco Fantini, con il quale presto convolerà anche a nozze. E a voi piace questa coppia?