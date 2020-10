Belen Rodriguez, addio al vecchio colore: la showgirl rivoluziona il suo look; ecco come si è mostrata.

Di influencer e showgirl ne è pieno Instagram, ma poche riescono ad attirare l’attenzione come lei, Belen Rodriguez. La splendida argentina, infatti, è una delle donne più amate sui social: il suo profilo ufficiale di Instagram conta ben 9 milioni e 700 mila followers. Followers con i quali Belen ama condividere foto e video delle sue giornate, dai back stage lavorativi ai momenti di vita quotidiana in famiglia. E, poco fa, nelle sue stories, la conduttrice di Tu si que vales ha mostrato a tutti il suo nuovo look. Cosa ha fatto ai capelli? Un nuovo colore! Curiosi di vedere come si è mostrata la bellissima Rodriguez? Ve lo sveliamo noi!

Belen Rodriguez, addio al vecchio colore: le foto del nuovo look della argentina

Giornata di cambi look, su Instagram, per le star! Dopo il cambio look ‘sconvolgente’ della nota influencer Chiara Ferragni, arriva anche quello di Belen Rodriguez. Nelle sue recenti stories, l’argentina si mostra dietro le quinte di Tu si que vales, mentre un hairstylist si occupa della sua chioma. Chioma che Belen ha deciso di rivoluzionare, salutando il suo vecchio colore, che ha schiarito.

Come? Con un nuovo colore! Che la Rodriguez mostra nella stories successiva. Si tratta di un nocciola chiaro, che si abbina perfettamente ai colori dell’argentina. Date un’occhiata allo scatto, pubblicato da Belen nelle sue stories:

L’ennesimo cambio look per Belen, che, nel corso degli anni, è passata dal famoso ‘shatush biondo’, che fu quasi lanciato da lei, ad un castano scuro, per poi tornare a tonalità più chiare. Oggi, Belen ci ha accorciato i suoi capelli, optando per un taglio medio e pari. E, anche stavolta, è più bella che mai. E voi, cosa ne pensate della ‘nuova trasformazione’ della showgirl?

La nuova stagione di Tu si que vales

Anche quest’anno, Belen è una delle protagoniste di Tu si que vales, la seguitissima trasmissione del sabato sera di Canale 5. La showgirl argentina conduce il programma al fianco di Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara. Nel ruolo di giudici gli immancabili Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, mentre alla guida della giuria popolare, la simpaticissima Sabrina Ferilli! E voi, state seguendo le nuove puntate dello show?